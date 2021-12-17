Le français LACROIX va racheter l'américain Firstronic

17 décembre (Reuters) - La banque publique d'investissement
bpifrance annonce vendredi dans un communiqué:
* QUE L'ETI LACROIX A SIGNÉ UN ACCORD EXCLUSIF POUR
LACQUISITION
DUNE PARTICIPATION MAJORITAIRE DANS LE CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ
AMÉRICAINE FIRSTRONIC AUPRÈS DE SES ACTIONNAIRES PRINCIPAUX
* QUE CETTE OPÉRATION SERA RÉALISÉE EN CO-INVESTISSEMENT
AVEC
BPIFRANCE, QUI PRENDRA À CETTE OCCASION UNE PARTICIPATION
MINORITAIRE DANS FIRSTRONIC, VIA SON FONDS BUILD-UP
INTERNATIONAL
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(Rédaction de Paris)