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Le français LACROIX va racheter l'américain Firstronic

17/12/2021 | 07:11
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17 décembre (Reuters) - La banque publique d'investissement bpifrance annonce vendredi dans un communiqué:

* QUE L'ETI LACROIX A SIGNÉ UN ACCORD EXCLUSIF POUR LACQUISITION DUNE PARTICIPATION MAJORITAIRE DANS LE CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ AMÉRICAINE FIRSTRONIC AUPRÈS DE SES ACTIONNAIRES PRINCIPAUX

* QUE CETTE OPÉRATION SERA RÉALISÉE EN CO-INVESTISSEMENT AVEC BPIFRANCE, QUI PRENDRA À CETTE OCCASION UNE PARTICIPATION MINORITAIRE DANS FIRSTRONIC, VIA SON FONDS BUILD-UP INTERNATIONAL Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)


© Reuters 2021
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