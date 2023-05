Le frère du gouverneur de la banque centrale du Liban a comparu jeudi à Beyrouth devant des enquêteurs européens chargés de déterminer si la fratrie a détourné et blanchi des centaines de millions de dollars de fonds publics pendant plus d'une décennie, a indiqué une source judiciaire.

Le gouverneur Riad Salameh et son frère Raja font l'objet d'une enquête au Liban et dans au moins cinq pays européens. Ils sont soupçonnés d'avoir détourné plus de 300 millions de dollars de la banque centrale en percevant des commissions auprès d'acheteurs d'obligations, puis en transférant les fonds à Forry Associates, une société appartenant à Raja.

Les deux frères nient toute malversation.

Au cours d'une séance de près de cinq heures au cours de laquelle M. Raja a été interrogé sur la fortune de son frère, il a déclaré aux enquêteurs que Forry n'appartenait qu'à lui. Il a déclaré que les 155 millions de dollars qu'il avait amassés provenaient des bénéfices d'investissement réalisés sur dix ans grâce aux intérêts accumulés et aux opérations de change.

Le gouverneur, âgé de 72 ans, a déjà nié avoir détourné des fonds, affirmant que les commissions perçues n'étaient pas des fonds publics.

Selon des documents judiciaires français consultés par Reuters, les procureurs français affirment que l'argent de Forry a été utilisé pour effectuer de "nombreux" achats immobiliers en Europe et au Royaume-Uni.

Les documents indiquent que les procureurs soupçonnent Riad d'avoir utilisé de faux documents bancaires au nom de Raja pour dissimuler des sources de richesse illicites.

Les enquêteurs européens ont interrogé le gouverneur à Beyrouth pendant deux jours en mars, lui posant des questions sur les liens entre la banque centrale et M. Forry, sur ses avoirs à l'étranger, sur l'origine de sa fortune et sur les transferts qu'il a effectués au profit de ses associés et de sa famille.

Les enquêteurs européens doivent également interroger vendredi le ministre des finances intérimaire, Youssef el-Khalil, qui occupe toujours le poste de responsable des opérations financières de la banque centrale.

Les procureurs français ont informé M. Riad de leur intention de porter plainte pour fraude et blanchiment d'argent aggravé lors d'une audience prévue en France le 16 mai.

Au printemps dernier, M. Raja a été détenu au Liban pendant près de deux mois pour "complicité d'enrichissement illicite", une affaire qui impliquait également son frère.

M. Raja a été libéré contre une caution record de 100 milliards de livres libanaises, soit environ 3,7 millions de dollars au taux de change du marché en vigueur à l'époque.