Le week-end des vacances a été marqué par des températures glaciales dangereuses dans une grande partie des États-Unis, ce qui a perturbé les campagnes politiques, les matchs de football et les déplacements.

Un souffle arctique s'infiltrant dans le pays depuis le Canada a fait chuter les températures dans une vaste zone du pays, du nord-ouest du Pacifique à la ceinture de rouille, a indiqué le service météorologique national américain (NWS) dans son bulletin de dimanche.

"Pour souligner l'intensité de cette poussée d'air arctique, plus de 95 millions de citoyens font l'objet d'un avertissement, d'un avis ou d'une veille de refroidissement éolien à partir de minuit ce soir", a déclaré l'agence.

Dimanche, les températures les plus froides pourraient être enregistrées dans des États tels que le Montana, le Dakota du Sud et le Dakota du Nord. Les météorologues y prévoient un refroidissement éolien pouvant atteindre -70 degrés Fahrenheit (-57 Celsius).

Dans l'Iowa, un puissant blizzard a freiné la machine de la campagne politique, les républicains en lice pour la présidentielle de 2024 ayant annulé des événements en raison des conditions météorologiques défavorables.

À Des Moines, au cœur de la frénésie des caucus de l'Iowa, la neige s'est accumulée sur les bas-côtés de toutes les routes et a rendu les panneaux de signalisation pratiquement inutilisables.

Des journalistes ont vu une camionnette remplie d'affiches en faveur de Ron DeSantis, candidat républicain à l'élection présidentielle, recouverte de neige et ne sachant où aller, devant l'hôtel où séjourne le gouverneur de Floride.

David Barker, trésorier du parti républicain de l'Iowa, a déclaré que les températures brutales prévues pour lundi pourraient mettre à l'épreuve les habitants de l'Iowa, même s'ils sont résistants aux intempéries.

"Les habitants de l'Iowa supportent plutôt bien le froid et la neige, et je pense donc que nous aurons une bonne participation, même si les conditions météorologiques risquent de la faire baisser quelque peu. En fin de compte, il s'agira peut-être d'un test sur l'engagement des partisans des candidats", a déclaré M. Barker.

L'emprise du froid sur l'Iowa ne devrait pas se relâcher avant une bonne partie de la semaine prochaine, avec un refroidissement éolien autour de -40 Fahrenheit (-40 Celsius) attendu dans tout l'État "au moins jusqu'à mardi", a indiqué le bureau du NWS à Des Moines dans un message sur X.

La tempête hivernale a balayé le Midwest samedi, coupant l'électricité à des dizaines de milliers de foyers. Plus de 51 000 clients étaient privés d'électricité dans le Michigan et plus de 35 000 dans le Wisconsin dimanche matin.

Des conditions météorologiques extrêmes ont également touché le nord-ouest du Pacifique et certaines parties du nord-est des États-Unis au cours du week-end. La ville de Portland, dans l'Oregon, habituellement plus habituée à la pluie, a été frappée par la neige, la glace et des vents violents qui ont abattu des arbres et privé d'électricité plus de 150 000 clients. Les pompiers locaux et les médias ont fait état d'au moins deux décès liés aux conditions météorologiques.

Des milliers de vols ont été annulés dans tout le pays pendant le week-end de la fête de Martin Luther King Jr. en raison des conditions météorologiques extrêmes.

Le gouverneur de l'État de New York, Kathy Hochul, a décrété samedi une interdiction de voyager dans le comté d'Érié, et la Ligue nationale de football a reporté à lundi le match opposant les Pittsburgh Steelers aux Buffalo Bills, en raison du blizzard attendu.

Les prévisionnistes s'attendent à des conditions météorologiques hivernales dangereuses dans le centre et le sud des États-Unis dimanche, avec un mélange de neige, de grésil et de pluie verglaçante.