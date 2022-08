Le froid de l'Est

Les deuxième et troisième plus grandes économies du monde - qui génèrent plus d'un quart de la production mondiale - semblent à nouveau s'essouffler et pourraient remettre en question l'enthousiasme retrouvé des marchés américains quant aux chances d'un atterrissage en douceur aux États-Unis.

Mais dans une année de banques centrales bellicistes, c'est aussi un rappel que les taux d'intérêt peuvent aussi bien baisser qu'augmenter.

La Chine a surpris lundi en réduisant ses principaux taux d'intérêt après des sondages décevants sur l'industrie et le commerce de détail pour le mois de juillet, ce qui a fait baisser le yuan par rapport au dollar.

Bien que plus loin dans le rétroviseur, le Japon a également manqué les prévisions du PIB du deuxième trimestre.

Bien que ces deux pays aient été freinés par les restrictions liées au COVID, l'activité mondiale décevante pourrait davantage tempérer l'inflation en sapant les prix de l'énergie - le principal frein à l'inflation étonnamment faible des prix à la consommation et à la production aux États-Unis la semaine dernière, qui a tant enflammé les marchés boursiers américains.

Le pétrole brut Brent, en baisse d'environ 23 % depuis la mi-juin, a encore chuté de 2 $ par baril lundi après la surprise de la Chine. Les prix du pétrole ont également été touchés après que le directeur général de Saudi Aramco, annonçant des bénéfices trimestriels records, ait déclaré que la société était prête à augmenter sa production à sa capacité maximale de 12 millions de bpj si le gouvernement saoudien le demandait.

En conséquence, les contrats à terme du S&P500 commencent la semaine légèrement dans le rouge, le dollar est plus fort, les rendements du Trésor sont stables ou en baisse et le radar de récession de la courbe de rendement de 2 à 10 ans est plus profondément inversé à 43 points de base.

La grande question cette semaine est de savoir si le marché de l'emploi américain et la baisse des taux hypothécaires ont aidé l'économie américaine à résister au froid de l'étranger. Les relevés de juillet sur le commerce de détail - tant les ventes nationales que celles d'entreprises telles que Walmart et Target - et le logement dominent la semaine.

Le programme de lundi commence par les indices sur le logement NAHB et l'industrie manufacturière de New York, les remarques du gouverneur de la Fed Christopher Waller et les chiffres de juin sur les avoirs du Trésor.

Les principaux développements qui pourraient orienter le marché lundi :

* La Chine réduit ses taux d'intérêt alors que l'industrie et le commerce de détail déçoivent en juillet.

* Le PIB du Japon manque les prévisions malgré un rebond modeste du COVID

--

* Indice manufacturier NY Fed d'août

* Indice NAHB du marché du logement en août aux Etats-Unis

* Données TIC de juin du Trésor américain sur les détenteurs de titres du Trésor

* Le gouverneur du conseil de la Fed, Christopher Waller, s'exprime à DC - 1450 GMT

Graphique : Futures et actions sur les taux de la Fed - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/mopangymbva/Two.PNG

Graphique : Logement et taux hypothécaires - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/mypmnejmjvr/One.PNG