WASHINGTON, 14 janvier (Reuters) - William Barr, candidat désigné par Donald Trump pour devenir son Attorney General (ministre de la Justice), a annoncé lundi qu'il allait s'engager à protéger l'enquête menée par le procureur spécial Robert Mueller sur l'ingérence présumée de la Russie dans l'élection présidentielle de 2016.

Dans une déclaration préalable à la procédure de confirmation de sa nomination, qui débute mardi au Sénat, il insiste également sur son indépendance à l'égard de la Maison blanche.

"Sous mon mandat, Bob (ndlr, Mueller) sera autorisé à mener son travail à son terme", écrit William Barr dans cette déclaration.

"En tant qu'Attorney General, mon allégeance ira à l'Etat de droit, à la Constitution et au peuple américain", ajoute-t-il.

Le procureur spécial Mueller enquête depuis mai 2017 sur une possible ingérence russe dans l'élection présidentielle remportée par Donald Trump en novembre 2016. Ses investigations portent aussi sur une possible collusion entre le Kremlin et des membres de l'équipe de campagne de Trump et sur des cas potentiels d'entrave à la justice.

Le processus de confirmation de Barr débute mardi matin devant la commission des Affaires judiciaires du Sénat, alors que Trump est une nouvelle fois sur la défensive dans ce dossier brûlant de sa présidence: démentant des allégations de presse sur l'"enquête russe" et sur ses rencontres avec Vladimir Poutine, il a affirmé lundi qu'il n'avait jamais travaillé pour la Russie.

Si la nomination de William Barr est confirmée, le nouvel Attorney General aura la charge de superviser l'"enquête russe", actuellement coiffée par Rod Rosenstein, numéro deux du département de la Justice (le précédent Attorney General, Jeff Sessions, limogé en novembre par Trump, s'était récusé du dossier russe après avoir admis qu'il avait omis de faire état de contact avec des officiels russes durant la campagne). (Sarah N. Lynch et Andy Sullivan Henri-Pierre André pour le service français)