Le gauchiste brésilien Lula remporte un troisième mandat présidentiel pour racheter son héritage terni.

Ancien ouvrier métallurgiste né d'ouvriers agricoles illettrés, Lula est la figure la plus centrale de la politique brésilienne depuis quatre décennies, depuis qu'il a mené des grèves syndicales contre une dictature militaire dans les années 1980 et formé le Parti des travailleurs de gauche.

Lula a qualifié sa victoire sur le président d'extrême droite Jair Bolsonaro par une marge serrée lors d'un second tour dimanche de "résurrection" après avoir été emprisonné dans le plus grand scandale de corruption du Brésil à la suite de sa présidence de deux mandats de 2003 à 2010.

"Ils ont essayé de m'enterrer vivant et je suis ici pour gouverner ce pays", a-t-il déclaré lors d'un discours prononcé au quartier général de sa campagne dimanche soir, avec sa voix graveleuse éraillée par des mois de campagne.

L'homme de 77 ans, dont les cheveux autrefois touffus et la barbe caractéristique sont devenus blancs, s'est appuyé sur un instinct politique et un charisme inégalés pour surmonter le scepticisme intense à l'égard de son Parti des travailleurs, qui a supervisé une profonde récession et un vaste scandale de corruption qui ont finalement porté Bolsonaro au pouvoir.

Lula a juré de défaire l'héritage de Bolsonaro, y compris les politiques pro-armes et l'affaiblissement des protections environnementales dans la forêt amazonienne, qui ont laissé la plus grande nation d'Amérique latine de plus en plus isolée sur la scène mondiale.

L'homme que l'ancien président américain Barack Obama a un jour qualifié de "politicien le plus populaire de la planète" a quitté le pouvoir il y a 12 ans avec un taux d'approbation record de 87 %. Ses politiques ont permis de sortir des millions de personnes de l'extrême pauvreté, d'élargir l'accès à l'éducation et aux soins de santé, et de réduire les profondes inégalités sociales du Brésil au cours d'années de croissance robuste alimentée par un boom mondial des matières premières.

PRESTIGE MONDIAL

Sa présidence a également redynamisé les industries pétrolières et de construction navale du Brésil, tandis que son économie s'est hissée au sixième rang mondial. Le prestige mondial du Brésil a atteint de nouveaux sommets lorsqu'il a été choisi pour accueillir les Jeux olympiques et la Coupe du monde de football.

Cependant, l'héritage de Lula a été terni au milieu des révélations d'un vaste système de pots-de-vin sur les contrats publics, bénéficiant aux dirigeants des principaux partis politiques, y compris le sien. Cette affaire et une profonde récession en 2015-2016 ont contribué à la mise en accusation de son successeur, l'ancienne présidente Dilma Rousseff.

Lula a également été jugé pour avoir reçu des biens immobiliers et d'autres cadeaux en guise de pots-de-vin de la part de sociétés d'ingénierie impliquées dans l'enquête sur les pots-de-vin. Il a été reconnu coupable en 2017 et condamné à 9 ans et demi de prison.

Les condamnations l'empêchaient de se présenter à la présidence en 2018, lorsque Bolsonaro est entré en fonction sur une vague de réaction conservatrice et d'antipathie envers le Parti des travailleurs.

L'ancien président a été libéré après 19 mois, et la Cour suprême du Brésil a annulé ses condamnations en raison d'une juridiction inappropriée, après que le juge supervisant ses poursuites ait été jugé partial. Lula a toujours nié les accusations et a déclaré que ses ennemis l'avaient piégé pour l'écarter de la politique brésilienne.

Lula est sorti de prison en tant que politicien pragmatique, promettant de lutter contre la faim et le chômage croissants en canalisant les prêts et les investissements publics vers des industries stratégiques tout en promettant une responsabilité fiscale.

Il a forgé une large coalition de centre-gauche comprenant des mouvements sociaux de gauche et son rival centriste des élections de 2006, l'ancien gouverneur de Sao Paulo Geraldo Alckmin, qui a contribué à calmer les investisseurs craignant une politique économique plus interventionniste.

Lula promet d'attirer les investissements étrangers en restaurant la crédibilité du Brésil en tant que gardien de la forêt amazonienne, où Bolsonaro a laissé la déforestation atteindre son plus haut niveau depuis 15 ans.

Lula a modéré son image de gauche lors de la dernière étape de la campagne, troquant les couleurs rouges vives de son Parti des travailleurs pour des vêtements blancs, tout en faisant davantage de références bibliques pour atteindre la communauté chrétienne évangélique croissante du Brésil.

Après avoir perdu sa première femme d'une attaque cérébrale alors qu'il était en prison, Lula s'est remarié l'année dernière avec la sociologue Rosangela da Silva, connue sous le nom de Janja.

Grand fumeur depuis des années, Lula a été traité par chimiothérapie pour un cancer de la gorge en 2011, approfondissant son baryton bourru.