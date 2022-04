Le gaz circule toujours de la Russie vers l'Europe, les acheteurs s'accommodant de l'ordre du rouble de Poutine.

Deux des trois principaux gazoducs acheminant le gaz russe vers l'Europe, Nord Stream 1 à travers la mer Baltique et vers la Slovaquie en passant par l'Ukraine, circulaient normalement, tandis que les flux passant par le gazoduc Yamal-Europe au-dessus de la Biélorussie avaient inversé leur sens.

Bien que cela signifie que le gaz circule de l'Allemagne vers la Pologne par la route Yamal-Europe, il ne s'agit pas d'une inversion rare.

En vertu du décret signé par Poutine, les acheteurs étrangers de gaz russe doivent ouvrir des comptes en roubles dans la Gazprombank contrôlée par l'État à partir de vendredi pour permettre la conversion des devises étrangères en roubles.

Selon les analystes, ce plan, qui place Gazprom au cœur du commerce, vise davantage à le protéger de futures sanctions qu'à priver l'Europe de gaz.

"Il s'agit moins d'une impasse que d'une mise à l'écart. Cela revient à un avertissement de Poutine de ne pas renforcer davantage les sanctions financières", a déclaré Jeffrey Schott du groupe de réflexion Peterson Institute of International Economics.

Les exportations d'énergie constituent le levier le plus puissant de Poutine, qui tente de riposter aux sanctions occidentales radicales imposées aux banques, entreprises, hommes d'affaires et associés du Kremlin russes en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, que Moscou qualifie d'"opération militaire spéciale".

Mais la Russie n'a pas de marché alternatif pour livrer son gaz naturel, donc l'arrêt des flux affecterait également ses revenus.

La décision de Poutine d'imposer le paiement en roubles a dopé la monnaie russe, qui est tombée à des niveaux historiquement bas après l'invasion du 24 février. Le rouble a depuis récupéré une grande partie du terrain perdu.

Les acheteurs européens sont toujours prêts à acheter du gaz dans le cadre des contrats existants et ont jusqu'à présent largement épargné les exportations de gaz russe vers l'Europe des sanctions, selon les analystes de Rystad Energy.

Jusqu'à présent, Gazprombank a été épargnée par l'interdiction faite aux banques russes d'effectuer des transactions via le système de messagerie de paiement SWIFT, bien que la Grande-Bretagne ait gelé ses actifs la semaine dernière. La Grande-Bretagne, cependant, ne reçoit qu'environ 4 % de son gaz de Russie, contre environ 40 % pour l'Allemagne et un tiers pour l'ensemble de la région.

La société autrichienne OMV a établi un premier contact avec Gazprom concernant le paiement du gaz en roubles comme l'exige la Russie, a déclaré un porte-parole vendredi, ajoutant que la société attend toujours des informations écrites.

Les prix du gaz européen ont augmenté en raison de l'incertitude qui s'ensuit et les prix du gaz britannique et néerlandais ont augmenté de 7 % à plus de 10 % depuis l'annonce de Poutine ; ils restent toutefois loin des sommets atteints plus tôt cette année.

Vendredi, les prix européens ont à nouveau bondi, le contrat néerlandais du premier mois pour la livraison en mai s'établissant à 9,15 avant de réduire ses gains, tandis que le contrat britannique du lendemain a augmenté de 7 % pour atteindre 305 pence par therm à 7 h 39 GMT.

"Si les acheteurs continuent à suivre les règles actuelles du contrat, un arrêt unilatéral des flux en provenance de Russie pourrait avoir des conséquences pour le fournisseur, car les acheteurs pourraient déclencher la clause de défaut de livraison, ouvrant ainsi la possibilité de réclamer des pénalités à Gazprom", a déclaré Vinicius Romano, analyste principal de Rystad.

La Grèce a déclaré que son prochain paiement pour le gaz russe était dû aux alentours du 20 avril, mais qu'elle ne voyait aucun problème de sécurité d'approvisionnement même si Moscou interrompait les flux, car elle peut activer un plan d'urgence.