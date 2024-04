Un gazoduc de la mer Baltique qui avait été détruit l'année dernière lors d'un incident faisant toujours l'objet d'une enquête de police a repris son exploitation commerciale comme prévu après des mois de réparation, a déclaré lundi l'opérateur Gasgrid Finland.

La liaison gazière sous-marine Balticconnector entre l'Estonie et la Finlande a été gravement endommagée en octobre, de même que trois câbles de télécommunications, ce qui a porté atteinte à la sécurité énergétique et tiré la sonnette d'alarme dans l'ensemble de la région. (Reportage d'Essi Lehto et Anne Kauranen à Helsinki et Nora Buli à Oslo, édition de Terje Solsvik)