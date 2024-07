Le troisième plus grand fonds de pension australien s'attend à ce que les marchés boursiers mondiaux s'essoufflent et évoluent de manière latérale en 2025, après que les actions américaines aient connu un succès retentissant, ce qui a permis au fonds d'enregistrer pour la deuxième année consécutive des rendements à deux chiffres.

Le portefeuille principal d'Aware Super, d'une valeur de 175 milliards de dollars australiens (118 milliards de dollars), a dégagé un rendement de 11,02 % pour l'exercice clos le 30 juin, contre 10,7 % l'année précédente, selon un communiqué publié jeudi.

Mais après une hausse de 23% du S&P 500 américain, les actions internationales semblent relativement chères, selon Damian Graham, directeur des investissements.

Les marchés sont également susceptibles d'être plus volatils en raison de l'incertitude quant au rythme et à l'ampleur des réductions de taux aux États-Unis et dans d'autres marchés développés, a-t-il ajouté.

"Je pense que les marchés boursiers seront plus susceptibles d'évoluer de façon latérale que de monter ou descendre, mais avec une plus grande volatilité à court terme, en fonction de ce qui se passera au cours des trois prochains mois environ", a-t-il déclaré.

"À mon avis, l'année 2025 pourrait être plus plate que l'année 2024.

Bien que le fonds modère son exposition aux actions l'année prochaine, M. Graham a déclaré que ce changement ne se ferait qu'"à la marge".

Aware a déclaré que sa plus grande exposition aux actions étrangères l'a aidé à se démarquer de ses pairs. Les fonds australiens ayant des portefeuilles similaires ont affiché un rendement médian de 10,5 % au cours de la même période, selon SuperRatings.

(1 $ = 1,4894 dollar australien) (Reportage de Lewis Jackson ; Rédaction d'Edwina Gibbs)