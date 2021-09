Le géant chinois Smic investit 7 milliards d'euros dans une usine

Pékin (awp/afp) - Le principal fabricant chinois de semi-conducteurs, Smic, a annoncé investir 7 milliards d'euros dans une nouvelle usine à Shanghai, la Chine cherchant à renforcer son autosuffisance face à la pénurie mondiale et aux sanctions américaines.

Fin 2020, l'administration de l'ex-président Donald Trump avait sanctionné l'entreprise en l'empêchant d'accéder aux technologies américaines. Washington avait invoqué des liens présumés avec l'armée chinoise, ce que le groupe dément fermement.

La Chine manque cruellement de semi-conducteurs, notamment de pointe, un phénomène encore accentué par la pandémie de Covid-19 qui a perturbé les chaînes de production au niveau planétaire.

Dans ce contexte, Smic a annoncé vendredi dans un communiqué à la Bourse de Hong qu'il allait investir 8,87 milliards de dollars (7,47 milliards d'euros) dans une nouvelle usine à Shanghai "qui produira chaque mois environ 100.000 wafers ("plaquettes") de 12 pouces".

Ces wafers ne font pas appel aux technologies les plus avancées. Mais ils sont utilisés dans la fabrication de composants qui se retrouvent dans un grand nombre de produits électroniques, de l'électroménager aux voitures autonomes.

"L'interdiction par les Etats-Unis des exportations de technologies a eu un impact sur les programmes de développement de puces plus petites et plus avancées", a concédé le mois dernier le PDG de Smic, Zhang Haijun, auprès du journal chinois Global Times.

Smic (Semiconductor Manufacturing International Corporation) est au coeur de la stratégie de la Chine visant à améliorer l'autosuffisance technologique du pays.

Le groupe avait déjà annoncé courant 2021 son intention de construire des usines de semi-conducteurs, plus modestes, dans la capitale Pékin et à Shenzhen (sud).

afp/rp