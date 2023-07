Les actions du promoteur immobilier chinois Country Garden et de sa filiale de services immobiliers Country Garden Services Holdings ont chuté lundi, prolongeant les pertes subies la semaine précédente en raison des inquiétudes liées à l'endettement.

Country Garden Services Holdings a perdu plus de 6 %, tandis que Country Garden a chuté de plus de 3 % pour atteindre son niveau le plus bas depuis novembre dernier.

L'indice Hang Seng Mainland Properties Index a reculé de près de 3 %.