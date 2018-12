Le géant danois du nettoyage ISS va vendre ses activités dans 13 pays

Copenhague (awp/afp) - Le géant danois des services et du nettoyage ISS a annoncé lundi une restructuration d'envergure. Le group entend céder pas moins de 13 filiales, en particulier en Europe de l'Est représentant 100'000 emplois, pour se concentrer sur ses plus grands clients.

La vente de ces activités, à l'horizon 2020, devrait rapporter 2,5 milliards de couronnes (370 millions de francs suisses), ont rapporté les médias locaux. "Nous devons concentrer notre capital et nos ressources sur les clients, les services et les régions géographiques qui peuvent vraiment bénéficier de nos investissements futurs", a justifié le directeur-général du groupe, Jeff Gravenhorst, cité dans un communiqué.

ISS, qui est spécialisé dans le nettoyage, l'entretien et la prévention dans les entreprises, va quitter principalement des pays d'Europe de l'Est (Estonie, République tchèque, Hongrie, Slovaquie, Slovénie et Roumanie) et d'Asie (Thaïlande, Philippines, Malaysie, Brunei) mais aussi le Brésil, le Chili et Israël. D'ici 2020, il comptera un cinquième d'employés en moins, passant de 490'000 à 390'000 salariés.

Interrogé par l'AFP, le groupe a indiqué ne pouvoir commenter les modalités des cessions engagées dont l'avenir des salariés dépend. "Ces 100'000 personnes ne perdent pas leur emploi. Ils restent employés par ISS dans les filiales qui vont être cédées", a souligné le porte-parole du groupe Rajiv Arvind.

Pour Mikkel Emil Jensen, cette stratégie s'explique par la multiplication des acteurs sur de petits contrats de nettoyage. "Il est facile pour les nouveaux concurrents d'entrer sur ce marché. Vous prenez un seau et une éponge et vous pouvez offrir la même chose qu'ISS", a-t-il dit à l'agence Ritzau.

afp/vj