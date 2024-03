L'entreprise publique norvégienne Statkraft, qui est discrètement devenue le plus grand producteur d'énergie renouvelable d'Europe, doit relever le défi, sous la houlette de son nouveau PDG, d'équilibrer ses ambitions de croissance mondiale avec des restrictions financières et des appels à l'introduction en bourse.

Lundi, le conseil d'administration de Statkraft a annoncé que Birgitte Ringstad Vartdal, responsable des opérations dans les pays nordiques, prendrait la tête de l'entreprise à partir du 1er avril.

La société non cotée qu'elle dirigera avait une valeur de marché de 388 milliards de couronnes (36 milliards de dollars) à la fin de l'année dernière, selon les calculs de la société basés sur les mesures standard du marché.

Cela en fait la deuxième plus grande entreprise de Norvège. Seule la major pétrolière Equinor, avec une capitalisation boursière de 843 milliards de couronnes, selon les données du LSEG, est plus importante.

Mme Ringstad Vartdal prend les rênes de l'entreprise après que la chute des prix de l'énergie a réduit les bénéfices qui avaient atteint des sommets, et alors que l'expansion de la production d'énergie renouvelable s'est heurtée à des obstacles, notamment des problèmes de chaîne d'approvisionnement et une résistance politique aux efforts déployés pour lutter contre le changement climatique.

Elle a déclaré à Reuters qu'elle poursuivrait la "stratégie solide" de l'entreprise visant à développer l'hydroélectricité, l'énergie éolienne et l'énergie solaire.

Statkraft "a un mandat important pour développer davantage d'énergies renouvelables", a-t-elle déclaré, affirmant qu'il en fallait plus en Norvège et dans le reste du monde.

L'entreprise a pour objectif de développer d'ici 2025 une nouvelle capacité de 2,5 à 3 gigawatts (GW) par an, y compris le stockage en batterie, pour atteindre 4 GW en 2030.

À la fin de l'année 2023, son portefeuille de centrales électriques, essentiellement basé sur les énergies renouvelables, aura une capacité de 20,7 GW, dont 13,3 GW en Norvège.

Statkraft remonte à 1895, lorsque la Norvège a commencé à exploiter ses ressources hydroélectriques, ce qui l'a rendue prospère bien avant que le pays ne découvre le pétrole et le gaz à la fin des années 1960.

Depuis 1992, Statkraft fonctionne sous sa forme actuelle et sa capacité renouvelable est toujours dominée par l'hydroélectricité. Elle a toutefois renforcé sa présence sur d'autres marchés et s'est développée dans les secteurs de l'énergie éolienne et de l'énergie solaire.

Ringstad Vartdal succède à Christian Rynning-Toennesen, qui a supervisé l'expansion de Statkraft à l'étranger pendant ses 14 années de mandat. Il a annoncé l'an dernier qu'il se retirerait de la société et, bien qu'il n'ait pas cherché à occuper un autre poste de directeur général, il a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de prendre sa retraite.

Sous sa direction, Statkraft s'est étendu à l'Inde et à l'Amérique du Sud. Le Brésil, le Chili et le Pérou sont des marchés clés aux côtés de la Norvège.

M. Rynning-Toennesen a déclaré à Reuters que l'un de ses points forts avait été l'achat de la société britannique Solarcentury pour 117,7 millions de livres (149,41 millions de dollars) en 2020, ce qui a fait de Statkraft un développeur solaire majeur du jour au lendemain.

"Nous avons également récupéré la totalité de l'investissement en un an et demi en vendant des projets qui étaient en cours de développement lorsque nous avons acquis la société", a-t-il déclaré.

Dans une autre transaction remarquable, Statkraft a acheté la société espagnole d'énergie renouvelable Enerfin pour 1,8 milliard d'euros (1,95 milliard de dollars), renforçant ainsi sa position en Espagne et au Brésil, tout en prévoyant de vendre des actifs sur les marchés non essentiels.

La pression pour rationaliser le portefeuille s'est intensifiée après une chute plus rapide que prévu des prix de l'énergie, qui ont atteint des sommets en 2022 en raison des perturbations causées par la guerre de la Russie contre l'Ukraine.

LE BRÉSIL, L'INDE ET AU-DELÀ

Il est probable que toute expansion se fera en dehors de la Norvège, où les opportunités évidentes ont été largement saisies.

En janvier, elle a annoncé qu'elle investissait en Norvège, mais il s'agit essentiellement de moderniser des installations existantes. L'essentiel de la nouvelle capacité de ses 400 projets dans le monde se situe en dehors de sa base d'origine.

Ringstad Vartdal a déclaré à Reuters qu'à l'étranger, l'accent est mis sur la construction à grande échelle, ce qui devrait améliorer la rentabilité, grâce à la baisse du coût de l'énergie solaire et à l'espoir que les coûts de l'énergie éolienne diminuent également.

Le Brésil, où Statkraft est l'un des principaux développeurs d'éoliennes terrestres, fait l'objet d'une attention particulière.

Tout comme l'Inde, autre marché sur lequel Statkraft s'est engagé, il présente une population et une économie en pleine croissance, ainsi qu'une chaîne d'approvisionnement substantielle au service de l'industrie des énergies renouvelables.

"Il y a aussi le fait que si vous voulez réussir l'accord de Paris sur le climat, l'Inde et le Brésil sont tout à fait essentiels pour réussir la transition énergétique", a déclaré Ingeborg Daarflot, qui supervise les activités internationales de Statkraft.

POSSIBILITÉ DE SCISSION

Alors que l'entreprise se tourne de plus en plus vers l'international, des hommes politiques norvégiens appellent à une éventuelle scission.

"Cette entreprise est si grande et si précieuse que, pour naviguer dans l'avenir, nous devons peut-être envisager d'autres options que celles que nous avons connues dans le passé", a déclaré Nikolai Astrup, un législateur de l'opposition conservatrice qui dirige la politique énergétique de son parti.

Les sondages d'opinion ont placé les conservateurs en tête avant les élections prévues dans 18 mois.

Selon la proposition de M. Astrup, les ressources hydroélectriques nationales resteraient la propriété exclusive de l'État, tandis que toutes les autres activités seraient ouvertes aux investisseurs extérieurs et, à terme, cotées en bourse.

Le ministère norvégien de l'industrie s'oppose toutefois à cette idée, estimant que les revenus des ressources hydroélectriques norvégiennes de Statkraft sont essentiels au financement de la croissance nationale et internationale.

"Le modèle actuel, qui prévoit une part de dividendes élevée pour l'activité hydroélectrique norvégienne et une part de dividendes relativement faible pour le reste de l'activité, prend en charge cette question de manière satisfaisante", a déclaré Tore O. Sandvik, ministre adjoint de l'économie, à l'agence Reuters.

(1 $ = 10,6862 couronnes norvégiennes)

(1 $ = 0,7878 livre)

(1 $ = 0,9209 euro)