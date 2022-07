Le géant de l'immobilier fait appel de "chaque partie" de l'ordonnance d'outrage dans l'enquête new-yorkaise sur Trump.

Le juge Arthur Engoron d'un tribunal de l'État de New York à Manhattan avait, mardi, déclaré Cushman, l'une des plus grandes sociétés immobilières au monde, coupable d'outrage et lui avait imposé une amende de 10 000 $ par jour à compter du 7 juillet.

Il a reproché à Cushman d'avoir attendu la fin de son dernier délai pour demander plus de temps afin de se conformer aux citations à comparaître du procureur général de New York, Letitia James, déclarant qu'elle "ne peut s'en prendre qu'à elle-même si elle a choisi de traiter les délais imminents de manière cavalière".

Engoron a reconnu que James a demandé un nombre "énorme" de documents à Cushman, mais a déclaré que la loi de l'État permettait des assignations de cette ampleur.

Dans un document judiciaire, Cushman a demandé à une cour d'appel de l'État à Manhattan d'annuler la décision d'Engoron concernant l'outrage et d'accorder plus de temps pour se conformer aux assignations.

Cushman a déclaré avoir produit plusieurs centaines de milliers de pages de documents et plus de 650 évaluations depuis février, et a rejeté toute suggestion selon laquelle elle n'aurait pas agi de bonne foi.

Une porte-parole de James n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

James, un démocrate, enquête pour savoir si Trump et son entreprise familiale, la Trump Organization, ont gonflé les valeurs des clubs de golf, des hôtels et d'autres biens immobiliers pour obtenir des prêts favorables et ont réduit ces valeurs pour économiser sur les impôts.

La capacité de son bureau à rassembler des documents est importante car il se prépare à interroger Trump et deux de ses enfants adultes, Donald Trump Jr et Ivanka Trump, sous serment à partir du 15 juillet.

Trump, un républicain, a qualifié la sonde de James de "chasse aux sorcières" motivée par des raisons politiques.

Il a payé 110 000 $ d'amendes après qu'Engoron l'ait condamné pour outrage le 25 avril. Le juge a levé cette ordonnance d'outrage la semaine dernière.