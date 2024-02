Le distillateur mexicain Becle, le plus grand fabricant de tequila au monde, a déclaré vendredi qu'il s'attendait à une baisse des coûts des intrants qui l'a aidé à afficher un bénéfice exceptionnel au quatrième trimestre et qui devrait se poursuivre cette année.

Jeudi, Becle a annoncé une hausse de 41 % de ses bénéfices, malgré une baisse des ventes et des volumes après des mois de taux de change défavorables, qu'il attribue à la baisse des coûts et à sa stratégie consistant à vendre davantage de liqueurs haut de gamme à des prix plus élevés.