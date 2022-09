Le géant du jeu Macao ouvre les offres de sept casinos, avec une entreprise à perdre

Le gouvernement de Macao ouvre vendredi les offres de sept sociétés, dont une wildcard de l'opérateur malaisien Genting, pour l'obtention de licences d'exploitation de casinos dans le plus grand centre de jeu du monde, donnant ainsi le coup d'envoi d'une bataille très suivie pour les six emplacements disponibles. Les plus hauts responsables de Macao, dont le secrétaire à l'économie et aux finances de la ville, Lei Wai Nong, et le secrétaire à l'administration et à la justice, André Cheong, doivent assister à l'ouverture en compagnie des dirigeants des casinos de Macao, dont l'unité de Las Vegas Sands Macau, Sands China, Wynn Macau et MGM China. Les six acteurs historiques de Macao, qui comprennent également Galaxy Entertainment, Melco Resorts et SJM Holding, ont soumis des offres avant la date limite fixée mercredi, ainsi que GMM Limited, une société holding du président du groupe Genting, Sri Lim Kok Thay, qui n'exploite pas de casinos à Macao. La candidature de GMM a été considérée comme une surprise par de nombreux dirigeants et analystes, certains affirmant qu'elle représentait une incertitude supplémentaire pour les opérateurs locaux. Genting aurait été encouragé à postuler et serait un bon choix étant donné qu'il est le seul opérateur parmi les candidats à avoir une solide expérience des parcs à thème, a déclaré Ben Lee, fondateur de la société de conseil en jeux de Macao IGamiX. "Il y a une chance qu'ils puissent renverser l'un des opérateurs historiques, ils (Genting) le pensent aussi, sinon ils n'auraient pas prévu un pari d'achat de 10 millions de HK$ (1,27 million de dollars)." Genting exploite des casinos à Singapour, en Malaisie, aux États-Unis et en Grande-Bretagne et possède de vastes opérations non liées au jeu - une priorité clé pour le gouvernement de Macao. Il a également réalisé une série d'investissements en Chine, dont une station de ski de premier ordre qui a accueilli les Jeux olympiques d'hiver de Pékin en 2022.

Le secteur est en difficulté depuis le début de la pandémie de COVID-19, avec des revenus qui ont chuté de 70 % en 2021, passant de 36 milliards de dollars en 2019 à 10,8 milliards de dollars en 2021. Les nouvelles licences de casino de Macao devraient débuter en 2023 et sont essentielles pour que les six opérateurs historiques puissent continuer à exploiter leurs propriétés de plusieurs milliards de dollars. Ils ont collectivement investi quelque 40 milliards de dollars à Macao depuis la libéralisation des casinos il y a plus de 20 ans. Toutes les sociétés ont soumis leurs offres en personne au gouvernement mercredi, par le biais de deux grandes piles de dossiers papier, transportées par des chariots, selon les images du diffuseur public TDM. Elles ont dû payer 10 millions de HK$ pour postuler. L'appel d'offres intervient alors que les casinos de Macao ont été frappés par les restrictions continues du COVID et les restrictions de voyage. Les autorités ont également resserré rigoureusement le contrôle des opérations de jeu dans l'ancienne colonie portugaise via une nouvelle législation. Le gouvernement devrait examiner les propositions et négocier avec les soumissionnaires avant d'annoncer six gagnants d'ici fin novembre ou début décembre, selon les analystes.

Lors de l'appel d'offres, "une attention particulière doit être accordée au développement des marchés touristiques étrangers, à l'expérience dans l'exploitation de jeux de casino, à l'investissement dans des projets de jeux et autres pour le bénéfice de Macao, aux plans de gestion du casino, aux plans de surveillance et de prévention des activités illégales et aux responsabilités sociales", indique une déclaration sur le site Web du gouvernement.

(1 $ = 7,8478 dollars de Hong Kong)