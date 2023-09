Wellington (awp/afp) - Le géant du lait néo-zélandais Fonterra a annoncé vendredi qu'il prévoyait de réduire ses coûts d'environ 598 millions de dollars au cours des sept prochaines années. La mesure vise à répondre à la chute des cours des produits laitiers sur le marché mondial.

Le directeur général de Fonterra, Miles Hurrell, a laissé entrevoir de futures suppressions d'emplois, déclarant que "l'accent mis sur les gains d'efficacité aura des répercussions sur les effectifs". Mais il n'a pas donné davantage de détails ni le nombre de personnes concernées par les suppressions d'emplois. Fonterra compte 20.000 employés.

Avec environ 9000 agriculteurs actionnaires, Fonterra est l'un des plus grands exportateurs de produits laitiers au monde, produisant 16 milliards de litres de lait par an et exportant vers plus de 140 pays. L'année dernière, le lait en poudre, le beurre et le fromage ont représenté 28% des exportations totales de la Nouvelle-Zélande, pour une valeur de 12,3 milliards de dollars, selon le bureau des statistiques Stats NZ.

Cependant, les cours des produits laitiers ont fortement chuté le mois dernier, notamment celui du lait entier en poudre qui a plongé de 10,9%. Ces dernières semaines, Fonterra a réduit à deux reprises ses prévisions des cours du lait, augmentant ainsi la pression sur ses agriculteurs et ce qui, selon M. Hurrell, "ajoute encore davantage aux défis en perspective pour l'année".

Selon le patron de Fonterra, une réduction de la demande de lait entier en poudre en Chine, l'un des trois marchés régionaux du producteur laitier, a été l'un des principaux moteurs de la chute des prix. "La forte croissance de l'offre de lait domestique en Chine a été stimulée par les prix élevés du lait cru au cours des dernières années", a souligné M. Hurrell.

"Le long blocage par le Covid-19 en Chine a réduit la demande des consommateurs en produits laitiers frais qui n'a pas encore retrouvé les niveaux précédemment prévus", a-t-il précisé. "Certains signes indiquent que la production laitière nationale de la Chine est en train de s'équilibrer". M. Hurrell a averti qu'à l'horizon 2030, la réalisation des "objectifs à long terme" dépendait "d'une attention rigoureuse" quant à l'affectation des investissements dans le secteur laitier.

"Nous savons également que cela implique de réduire nos coûts pour nous aider à atteindre nos objectifs à court et à long terme", a-t-il fait valoir.

afp/vj