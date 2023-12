Kaspi.kz, poids lourd de la fintech basé au Kazakhstan, a annoncé une hausse de ses bénéfices et de son chiffre d'affaires pour son dernier trimestre jeudi, alors qu'il a franchi une nouvelle étape vers une cotation aux États-Unis en rendant public son dossier d'introduction en bourse.

L'entreprise est évaluée à près de 19 milliards de dollars à la Bourse de Londres, où ses certificats de dépôt globaux sont déjà cotés.

Kaspi.kz rejoint plusieurs entreprises richement valorisées qui se dirigent vers une cotation aux États-Unis en 2024. Le géant des médias sociaux Reddit, la société de sécurité en nuage Rubrik et la startup de logiciels ServiceTitan devraient également faire leur entrée en bourse l'année prochaine.

"Avec une cotation aux États-Unis, nous pensons que Kaspi.kz peut atteindre une base d'investisseurs plus large et plus diversifiée qui appréciera d'être à nos côtés pour la prochaine étape de notre développement", a écrit le cofondateur et PDG Mikheil Lomtadze dans une lettre jointe au prospectus d'introduction en bourse.

Le bénéfice net pour le trimestre clos le 30 septembre était de 232,49 milliards de tenges kazakhs (512 millions de dollars), soit une hausse de 40 % par rapport à l'année dernière. Au cours de la même période, les recettes ont augmenté de près de 51 % pour atteindre 508,44 milliards de tenges kazakhs.

Les solutions de paiement, de place de marché et de fintech de la société s'adressent à la fois aux consommateurs et aux commerçants. Outre les achats en ligne, son application permet également aux clients d'accéder à la dette "buy now, pay later" (BNPL), de renouveler leur permis de conduire et d'enregistrer leur entreprise.

Kaspi.kz n'a pas révélé le nombre d'actions qu'elle prévoit de vendre lors de l'introduction en bourse, mais a indiqué que le prix de l'offre serait similaire au prix de négociation de ses certificats de dépôt cotés à la Bourse de Londres.

La société a demandé l'inscription de ses American Depositary Shares (ADS) au Nasdaq, la bourse où sont cotées certaines des plus grandes entreprises technologiques américaines.

Morgan Stanley, J.P. Morgan et Citigroup sont les principaux preneurs fermes de l'introduction en bourse. (Reportage de Niket Nishant à Bengaluru ; rédaction de Shailesh Kuber)