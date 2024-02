Les primes de terme du Trésor américain, une mesure de la compensation demandée par les investisseurs pour détenir des obligations à long terme, pourraient repartir à la hausse dans un contexte d'inflation galopante et de déficits budgétaires croissants, a déclaré jeudi le gestionnaire d'actifs obligataires américain PIMCO.

Les primes de terme, qui peuvent nuire à des actifs tels que les actions lorsqu'elles augmentent, ont été largement supprimées pendant une dizaine d'années en raison des faibles taux d'intérêt qui ont suivi la crise financière mondiale de 2007-2009 et la pandémie de grippe aviaire de 19 ans. Même avant cela, les primes ont progressivement diminué depuis les années 1980.

"Nous sommes à un moment où la prime de terme pourrait commencer à inverser la tendance baissière de 40 ans", ont déclaré Marc Seidner, directeur des investissements pour les stratégies non traditionnelles, et Pramol Dhawan, gestionnaire de portefeuille chez PIMCO, dans une note.

Un taux d'inflation plus élevé que prévu en janvier et des projections récentes sur l'augmentation des déficits budgétaires et l'augmentation probable de l'émission de dette nécessaire pour les financer indiquent que les primes de terme pourraient à nouveau s'accroître de manière durable, ont-ils déclaré.

"Les coûts d'emprunt sont désormais plus élevés, tout comme les déficits actuels. Par conséquent, nous savons avec une quasi-certitude que les charges d'intérêt continueront à augmenter", ont-ils déclaré.

La prime à terme des rendements de référence du Trésor à 10 ans est actuellement de moins 0,3 %, selon une mesure de la Fed de New York.

Elle est devenue positive l'année dernière, les inquiétudes concernant l'augmentation des déficits budgétaires et l'accroissement des émissions d'obligations d'État ayant contribué à augmenter les rendements des bons du Trésor à long terme, qui évoluent en sens inverse des prix, avant de redevenir négative en raison des attentes de réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale.

Un retour aux niveaux d'environ 2 % observés à la fin des années 1990 et au début des années 2000 "n'affecterait pas seulement les prix des obligations, mais aussi ceux des actions, de l'immobilier et de tout autre actif évalué sur la base des flux de trésorerie futurs actualisés", ont déclaré M. Seidner et M. Dhawan.

Ils ont ajouté que la courbe des rendements du Trésor - dont certaines parties sont actuellement inversées parce que certaines obligations à court terme rapportent plus que les obligations à plus long terme - pourrait se corriger elle-même en raison de l'augmentation des primes de terme, en plus d'une baisse des taux très attendue de la part de la Fed.

PIMCO a un "biais d'accentuation de la courbe" dans ses portefeuilles, favorisant les échéances de cinq à dix ans au niveau mondial et sous-pondérant les obligations d'environ 30 ans.

"Il est tout à fait possible que la courbe s'infléchisse à la suite de la première baisse des taux de la Fed, les rendements à court terme diminuant, les taux intermédiaires ne bougeant pas beaucoup et les rendements à long terme augmentant à mesure que la prime de terme fait son retour", a indiqué la note.