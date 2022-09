Le géant pétrolier Shell rachète le fournisseur africain d'énergie solaire Daystar Power

Shell est l'un des producteurs de pétrole les plus influents en Afrique, mais l'achat de Daystar est sa première acquisition d'énergie sur le continent, soulignant son mandat de réduire de moitié ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030.

"Ce faisant, nous contribuons à combler un déficit énergétique critique pour de nombreuses personnes qui dépendent actuellement de générateurs diesel pour leur alimentation de secours", a déclaré Thomas Brostrøm, vice-président de Shell chargé de la production renouvelable, dans un communiqué.

Ni Shell ni Daystar n'ont commenté le prix de vente. Shell a prévu des dépenses d'investissement de 2 à 3 milliards de dollars pour les énergies renouvelables et les solutions énergétiques en 2022.

Daystar, dont le siège social est à Lagos, fournit de l'énergie hors réseau à des clients commerciaux et industriels au Nigeria, au Ghana, au Togo et au Sénégal, en proposant des solutions d'énergie solaire et hybride avec stockage sur batterie.

Elle possède 300 installations électriques avec une capacité solaire installée de 32 mégawatts, mais vise à augmenter sa capacité à 400 MW d'ici 2025.

Elle prévoit également de s'étendre à l'Afrique orientale et australe, un objectif qui, selon Jasper Graf von Hardenberg, directeur général de Daystar, serait plus facile à atteindre avec Shell.

"Pour l'étape suivante - devenir réellement un fournisseur d'électricité panafricain - il faut un investisseur ayant la même vision. Quelqu'un qui a vraiment la puissance de feu suffisante pour financer cette croissance", a-t-il déclaré à Reuters.

Dans l'attente des approbations réglementaires, Shell détiendra la totalité de Daystar, mais M. von Hardenberg et l'équipe de direction continueront à diriger l'entreprise.

La division des énergies renouvelables et des solutions énergétiques de Shell a représenté 6 % des bénéfices de la société au deuxième trimestre, mais le nouveau directeur général, Wael Sawan, accélère le mouvement en faveur d'une énergie plus propre.

Il a transféré des centaines d'employés expérimentés du secteur pétrolier et gazier vers les énergies renouvelables et a acheté en avril la plate-forme d'énergie renouvelable Sprng Energy group, basée en Inde, pour 1,55 milliard de dollars.