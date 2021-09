Le géant pétrolier angolais Sonangol a perdu 4 milliards de dollars l'année dernière dans la pandémie

Le géant pétrolier angolais Sonangol a enregistré une perte nette de 4,1 milliards de dollars en 2020, alors que la pandémie de COVID-19 a réduit les ventes et que la société s'efforce d'alléger sa lourde dette en vendant des actifs, selon ses résultats annuels publiés cette semaine.

La société est le moteur de l'économie angolaise et est au c?ur des efforts déployés par l'État pour sortir la population de la pauvreté et alléger l'énorme dette du pays envers la Chine et d'autres créanciers.

Le passif total de Sonangol s'élevait à 26,8 milliards de dollars à la fin de 2020, en utilisant le taux de change moyen officiel pour l'année, tandis que les remboursements de la dette lui coûtaient à eux seuls 2 milliards de dollars, selon les résultats annuels de 238 pages.

La société a contracté deux nouveaux prêts bancaires d'un montant total de 1,5 milliard de dollars en 2020, tandis qu'un autre de 850 millions de dollars a été convenu cette année, avec une option pour emprunter 450 millions de dollars supplémentaires.

Sonangol a déclaré que les dettes envers les compagnies pétrolières occidentales exploitant ses champs pétrolifères n'étaient pas reflétées dans ses résultats. Ces dettes pourraient s'élever à environ 1 milliard de dollars, ont précédemment déclaré des sources à Reuters, bien que la société n'ait pas commenté ce chiffre.

La société a déclaré que la performance décevante en 2020 était "le résultat de la réduction drastique des revenus provenant des ventes de pétrole brut" en raison de la pandémie, bien que la production annuelle de pétrole angolais soit légèrement plus élevée qu'en 2019.

Elle a cité une surabondance mondiale de pétrole, les restrictions de voyage ayant martelé la demande, ainsi qu'une baisse des achats de son principal client, la Chine.

Même avant la pandémie, en 2019, Sonangol n'a enregistré aucun bénéfice de son activité pétrolière principale en et seulement un modeste bénéfice global de 125 millions de dollars.

La société a annoncé une vente de participations dans huit blocs pétroliers offshore phares en juin pour aider à alléger la dette, mais aucune annonce d'acheteurs n'a été faite.

Sonangol n'a guère progressé dans la réalisation de ses plans de privatisation des aspects non essentiels de ses activités, qui ont abouti à la cotation d'une participation de 30 % dans la société elle-même. Elle a vendu sa branche commerciale déficitaire Puma Energy à Trafigura pour 600 millions de dollars cette année.

