On recommence, mais sans prendre les mêmes

Je suis parti en vacances il y a une semaine avec Twitter et la canicule et je reviens avec X et l'automne. Pour le reste, les marchés financiers ont continué à progresser dans un déluge de résultats d'entreprises et deux relèvements de taux de banques centrales. Le programme de cette nouvelle semaine ? Un déluge de résultats d'entreprises et deux relèvements probables de taux de banques centrales. Les têtes d'affiche du festival s'appellent Apple et Amazon, avec en premières parties la Banque d'Australie et la Banque d'Angleterre.