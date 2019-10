Le géant publicitaire WPP confirme sa convalescence, le titre bondit

Londres (awp/afp) - Le géant publicitaire britannique WPP a continué à rassurer les marchés en dévoilant vendredi une nette amélioration de son activité au troisième trimestre et son titre bondissait à la Bourse de Londres.

WPP a enregistré une hausse de 5,2% de ses recettes, à 3,3 milliards de livres (4,2 milliards de francs suisses). L'augmentation a été de 1,9% à taux de change constant.

Sur les neuf premiers mois de l'année, la progression est moindre: +2,8% et 0,5% à taux de change constant.

Le troisième trimestre a donc marqué une "amélioration dans les principaux marchés et secteurs", particulièrement "en Amérique du Nord et en Chine", et les revenus au Royaume-Uni ont continué à croître malgré le Brexit, souligne WPP dans un communiqué.

En revanche les activités de relations publiques et les agences spécialisées affichent "une moins bonne performance".

Le titre grimpait de 5,84% à 972,00 pence dans un marché en baisse vers 09H45 GMT.

"La performance de WPP au troisième trimestre est un autre pas important dans la stratégie que nous avons dévoilée en décembre pour revenir à une croissance durable en ligne avec nos concurrents à horizon 2021", commente dans le communiqué Mark Read, directeur général du groupe.

Il avertit toutefois que le chemin "ne sera pas linéaire" et pour l'ensemble de l'année, le groupe table toujours sur une baisse de 1,5% à 2% de son chiffre d'affaires à périmètre comparable et taux de change constant.

Le groupe se félicite notamment d'avoir gagné de nouveaux contrats pendant le trimestre avec le géant agroalimentaire Mondelez et le groupe d'enchères en ligne eBay.

Jeudi, le conseil d'administration a approuvé la cession de 60% de la filiale Kantar au fonds d'investissement Bain Capital, annoncée en juillet et qui valorisait le cabinet d'analyses à 4 milliards de livres.

La transaction va pouvoir être finalisée, ce qui va "encore simplifier notre modèle d'activité et renforcer notre bilan", poursuit M. Read.

Le fondateur et emblématique patron du groupe, Martin Sorrell, a démissionné brusquement en avril 2018 en pleine crise du marché publicitaire et dans la foulée d'accusations de comportement inapproprié.

Depuis son arrivée à la tête de WPP, Mark Read pousse pour une simplification d'un groupe jusque là tentaculaire et une relation plus étroite avec les clients.

Cette restructuration passe par 2500 suppressions d'emplois et des cessions d'actifs dont le montant devrait atteindre 3,6 milliards de livres, une fois finalisée la cession de Kantar.

WPP a précisé que l'argent récupéré par les cessions permettrait de réduire sa dette et de récompenser ses actionnaires, ce qui contribue à dynamiser le titre.

"Le groupe a enregistré une croissance positive de son chiffre d'affaires pour la première fois en un an, ce qui montre que la nouvelle stratégie du groupe fonctionne" face à la concurrence féroce de géants internet comme Google, commente David Madden, analyste chez CMC Markets.

