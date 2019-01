Le géant technologique Accenture fait main basse sur le suisse Orbium

Zurich (awp) - Le groupe de conseil et de technologie Accenture a annoncé mercredi le rachat de la société Orbium, le principal prestataire de services pour la suite bancaire du développeur schwytzois Avaloq. Avec cette transaction, dont les contours financiers n'ont pas été divulgués, le géant coté au Nasdaq espère étoffer sa palette de services à ses clients dans la banque privée et la gestion de fortune.

Selon un communiqué, Orbium est leader dans "la mise en oeuvre de projets de transformation d'activités soutenues par Avaloq" du fait de son "excellente connaissance de la gestion de fortune au niveau global". Basée à Zurich, la société se targue d'employer "trois fois plus de spécialistes Avaloq certifiés" que ses concurrents, et d'être un formateur Avaloq agréé.

Avec cette opération, Accenture intègre le savoir-faire d'Orbium, notamment des accélérateurs de projets élaborés sur mesure pour la plateforme Avaloq.

"La branche de la gestion de fortune se détourne de solutions coûteuses, peu flexibles et gérées à l'interne, pour se tourner vers des plateformes intégrées, des logiciels comme service (SaaS) et des processus décentralisés", fait valoir Michael Spellacy, d'Accenture.

Selon lui, Orbium se distingue par "la combinaison unique de ressources et de compétences en conseil à la direction, technologie et gestion de projet.

Créée en 2004, la société emploie plus de 500 collaborateurs répartis sur une douzaine de sites en Europe, en Asie et aux Etats-Unis. Elle revendique une clientèle de grandes banques internationales et de gestionnaires de fortune et de banques privées de renom.

Sis à Dublin, le groupe Accenture a réalisé au cours de son exercice 2017/18 (clos au 31 août) un chiffre d'affaires de 41 milliards de dollars, et compte quelque 470'000 à travers le monde.

