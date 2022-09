Le "géant" vieillissant Berlusconi cherche à jouer un rôle de premier plan dans les élections italiennes.

Berlusconi, qui aura 86 ans quatre jours après le scrutin du 25 septembre, semble être sûr d'être du côté des vainqueurs, même s'il est désormais le partenaire junior de l'alliance de droite qu'il dominait autrefois.

Les sondages d'opinion donnent à son parti conservateur Forza Italia environ 8 % des voix. Cela se compare à 12 % pour la Ligue de Matteo Salvini et 24 % pour les Frères d'Italie de Giorgia Meloni, ses deux alliés de droite dure.

Ensemble, le bloc devrait facilement l'emporter sur ses adversaires divisés, de gauche et centristes, suggèrent les sondages.

Meloni semble avoir le plus de poids dans une future coalition, mais elle aura probablement encore besoin du soutien de Berlusconi pour la faire démarrer, ce qui lui permettra de jouer dans la cour des grands en termes de décisions politiques et de postes gouvernementaux.

Berlusconi, qui a gouverné l'Italie pour la première fois en 1994, a été largement déconsidéré après que son dernier gouvernement ait été coulé il y a 11 ans par une crise de la dette et un scandale sur ses soirées sexe "bunga bunga" dans sa villa près de Milan.

Il a été condamné pour fraude fiscale en 2013, a subi une importante opération cardiaque en 2016, est tombé gravement malade du COVID en 2020 et a fait des allers-retours à l'hôpital au cours de l'année dernière pour diverses affections. Il prononce souvent mal ses mots et est sujet à la confusion, pourtant la retraite semble être la dernière chose à laquelle pense le magnat milliardaire des médias.

Il veut rester en vie au sens politique, avec des choses à faire, des choses à proposer, il veut "être là" le plus longtemps possible", a déclaré Giovanni Orsina, professeur de politique à l'université Luiss de Rome, qui a suivi de près la carrière de Berlusconi.

DE GRANDES PROMESSES

Berlusconi a tenté sans succès de devenir chef d'État en janvier et pourrait être dans la course pour devenir président du Sénat dans le nouveau parlement. Même sans rôle officiel, il sera actif dans les coulisses pour tenter d'influencer la politique du gouvernement.

Il a cultivé une image de leader plus modéré au sein du bloc de droite, mais ses promesses électorales sont plus généreuses que jamais, notamment des pensions minimales d'au moins 1 000 euros (991 $) par mois et un taux d'imposition unique sur le revenu de 23 %.

La plupart des analystes estiment que ces mesures sont insoutenables pour les finances publiques fragiles de l'Italie.

Il a également contribué à la chute du premier ministre sortant Mario Draghi, en s'associant à la Ligue et au Mouvement 5 étoiles, un autre parti au pouvoir, pour refuser de soutenir l'ancien chef de la Banque centrale européenne lors d'un vote de confiance parlementaire.

Berlusconi a renforcé ses liens avec le leader de la Ligue, Salvini, pour tenter de freiner la domination de Meloni sur le bloc de droite, mais les sondages suggèrent qu'elle a continué à progresser aux dépens de ses alliés.

"Forza Italia perd du terrain, je l'estime à 6-7%", a déclaré le sondeur Antonio Noto vendredi, dernier jour avant l'entrée en vigueur d'un embargo sur la publication de nouveaux sondages d'opinion avant le vote.

Le soutien de Forza Italia se concentre désormais dans le sud sous-développé de l'Italie, parmi les personnes à faible ou moyen revenu qui ont une forte allégeance personnelle au leader plutôt qu'au parti, a déclaré Noto.

"Les électeurs de Berlusconi sont des gens qui sont restés avec lui pendant des années, des gens qui croient encore à ses promesses, il n'obtient pas de nouveaux électeurs", a-t-il ajouté.

LE CHAMPION DU TIKTOK

Berlusconi a largement limité ses apparitions médiatiques avant l'élection à des discours préenregistrés et à des interviews non contestées avec les trois chaînes de télévision nationales qu'il possède, mais ces précautions ne suffisent toujours pas à éviter les dérapages.

Au cours de sa récente campagne, il a déclaré qu'il était le dernier premier ministre italien à s'être réellement présenté au poste "en 208" (au lieu de 2008), et a promis de "supprimer" le coin fiscal, ce qui nécessiterait de supprimer complètement l'impôt sur le revenu et les cotisations sociales.

Ce mois-ci, il s'est joint à une foule d'hommes politiques italiens qui se sont emparés de TikTok pour courtiser les jeunes électeurs, lançant sa courte vidéo avec un "salut les gars, me voilà" typiquement joyeux, et admettant qu'il était "un peu envieux" que la plupart de ses spectateurs aient moins de 30 ans.

Il a ensuite déclaré que la vidéo avait "battu tous les records mondiaux précédents" en termes de nombre de téléspectateurs.

Il a également utilisé ses énormes ressources financières pour placarder des gares et des stations de métro avec des photos de lui à l'allure juvénile et le slogan "maintenant plus que jamais, choisissez votre camp".

Malgré le déclin inévitable du pouvoir et de la popularité de Berlusconi, le professeur de politique Orsina a déclaré que ses réalisations pendant près de 30 ans faisaient encore de lui "un géant" par rapport à ses rivaux.

"Pour le meilleur ou pour le pire, dans les futurs livres d'histoire sur l'Europe, Berlusconi aura quatre ou cinq pages. La plupart des autres candidats à cette élection seront à peine mentionnés", a-t-il déclaré.

(1 $ = 1,0090 euros)