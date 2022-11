Le "général" de Le Pen est pressenti pour prendre la tête du parti d'extrême droite français et se prépare à participer aux élections européennes.

Jordan Bardella est pressenti pour prendre la présidence du Rassemblement national (RN) de Mme Le Pen - l'ancien Front national - lors de son congrès samedi et prévoit de poursuivre ses efforts pour attirer des électeurs au-delà du noyau d'extrême droite du parti.

Mme Le Pen, qui a dilué certaines des politiques eurosceptiques et anti-immigrés du parti, s'est retirée de sa structure de direction en 2021 avant sa candidature infructueuse à la présidence lors des élections de cette année, qui ont été remportées par le président sortant Emmanuel Macron.

Bardella a pris la relève en tant que président par intérim de leur parti, bien qu'il affirme que Le Pen dirige toujours le spectacle.

"Elle est le leader politique et je suis son général d'armée", a déclaré Bardella dans une interview à Reuters. "Je suis en charge de la zone européenne, tandis qu'elle est en charge au niveau national".

Bardella, qui est membre du Parlement européen, a déclaré que le fait qu'une personne n'appartenant pas à la famille de Le Pen puisse présider le RN représentait une "petite révolution culturelle". Son rival dans le concours de samedi est Louis Aliot, l'ancien partenaire de Le Pen.

Passionné de boxe, Bardella est devenu l'un des lieutenants de Le Pen les plus reconnus dans les médias français. Son esprit vif et ses coups de gueule brutaux en ont fait un adversaire redoutable pour les ministres et les parlementaires de Macron sur les plateaux de télévision.

Bardella, qui a grandi dans un bloc de logements sociaux dans la banlieue pauvre de Paris, a rapidement gravi les échelons du parti. En 2019, il a dirigé sa campagne pour les élections européennes, où il a décroché la première place juste devant le parti centriste de Macron.

"Jordan Bardella va prendre un rôle plus important dans la vie du parti et de la politique française", a déclaré l'analyste politique Bruno Cautres.

"Si Marine Le Pen ne gagne pas (la présidence) en 2027, il deviendra son successeur en 2032, alors qu'il n'aura que 37 ans."

UN NOUVEAU CHAPITRE

Bardella, toujours élégamment vêtu d'un costume et d'une cravate, a adopté la stratégie de Le Pen consistant à chercher à convaincre les électeurs que le parti fondé par son père Jean-Marie, qui a été condamné à plusieurs reprises pour incitation à la haine raciale, a évolué vers le courant conservateur et est désormais apte à gouverner.

Le Pen a abandonné ses projets de sortir la France de l'euro et de l'Union européenne et a condamné les commentaires antisémites de son père. Le Pen - et Bardella - se concentrent désormais davantage sur les questions liées au coût de la vie, tout en s'engageant à réduire l'immigration et à reprendre plus de pouvoirs à une UE qu'ils jugent distante et antidémocratique.

Le changement d'image a porté ses fruits - en plus de gagner une place au second tour de l'élection présidentielle de cette année, Le Pen a vu son parti remporter le plus grand contingent de parlementaires aux élections législatives de juin depuis sa fondation.

"Un nouveau chapitre est en train de s'écrire pour le parti", a déclaré M. Bardella. "Nous ne reviendrons pas au Front national".

Déjà chargé de préparer le parti pour les prochaines élections du Parlement européen en 2024, il affirme qu'elles proposeront une opportunité de construire une alliance plus forte des partis de droite pour défier la Commission européenne.

Ces partis sont actuellement divisés en deux groupes - le groupe Identité et Démocratie, auquel appartient le RN de Le Pen, et les Conservateurs et Réformistes européens, qui comprennent le parti polonais Droit et Justice au pouvoir.

"Je veux que nous finissions par devenir... un seul groupement de patriotes forts et convaincus pour défier la Commission européenne dans les années à venir", a-t-il déclaré.