Le gestionnaire d'actifs Atlas reçoit une offre de rachat de 3,64 milliards de dollars de Poseidon

Poseidon, qui comprend le président du conseil d'administration d'Atlas, David Sokol, des affiliés de la société d'investissement canadienne Fairfax Financial Holdings Ltd, la famille Washington et la société de transport maritime japonaise Ocean Network Express Pte Ltd, a proposé au gestionnaire d'actifs une offre de 14,45 dollars en espèces par action ordinaire.

L'offre représente une prime de 24,9 % par rapport au cours de clôture d'Atlas de 11,57 $ jeudi à la Bourse de New York, selon les données de Refinitiv.

Le conseil d'administration va mettre en place un comité spécial composé d'administrateurs indépendants pour étudier la proposition, a déclaré Atlas.

Fairfax Financial, Washington Family et Sokol, ainsi que leurs affiliés, possèdent collectivement plus de 50 % des actions ordinaires en circulation d'Atlas, a déclaré le gestionnaire d'actifs.