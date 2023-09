China Reform Holdings Corp, un gestionnaire chinois d'actifs publics, prévoit de lever au moins 100 milliards de yuans (13,70 milliards de dollars) pour un fonds qui investira dans les industries émergentes, a rapporté dimanche le China Business News.

Le fonds a déjà reçu des intentions d'investissement de la part de plus de 20 entreprises appartenant au gouvernement central ainsi que de gouvernements locaux et d'investisseurs privés, et commencera à fonctionner d'ici la fin de l'année, selon le journal.

Les entreprises publiques chinoises ont augmenté leurs investissements dans les industries émergentes et stratégiques telles que l'intelligence artificielle, les nouvelles énergies, les nouveaux matériaux et la biotechnologie dans le cadre des réformes des entreprises publiques de Pékin.

China Reform Holdings a été créée en 2021 et chargée d'approfondir les réformes des entreprises publiques. Elle gérait près de 860 milliards de yuans d'actifs à la fin de l'année 2022, selon le site web de la société. (1 $ = 7,2980 yuans chinois renminbi) (Reportage de la salle de presse de Shanghai ; Rédaction de Jamie Freed)