Le California Independent System Operator (ISO) a demandé mercredi à ses clients de se préparer à économiser l'énergie, car les prévisions de chaleur extrême pour cette semaine devraient faire augmenter la demande d'électricité et risquent de mettre le réseau à rude épreuve.

Le réseau est actuellement stable, a déclaré l'ISO de Californie, mais les événements qui se prolongent pendant des jours peuvent surcharger les générateurs et provoquer des pannes. L'opérateur du réseau prévoit une augmentation de la demande d'électricité mercredi et jeudi, la journée de jeudi devant être la plus chaude de la semaine.

"Si les conditions météorologiques ou les conditions du réseau s'aggravent, l'ISO peut émettre une série de notifications d'urgence pour accéder à des ressources supplémentaires et préparer les acteurs du marché et le public à d'éventuelles pénuries d'énergie", a déclaré l'ISO.

Elle a ajouté qu'elle pourrait également émettre une alerte Flex, invitant les consommateurs à réduire volontairement leur consommation d'électricité entre 16 heures et 21 heures certains jours. (Reportage d'Anushree Mukherjee à Bengaluru ; Rédaction de Leslie Adler)