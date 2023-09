PJM Interconnection, le plus grand gestionnaire de réseau électrique des États-Unis, a prolongé jusqu'au 7 septembre son alerte au temps chaud pour les régions du centre et du sud de l'Atlantique, car les températures devraient dépasser les 90 degrés Fahrenheit et entraîner une augmentation de la consommation d'électricité.

"PJM s'attend à desservir une charge prévue d'environ 144 500 MW le 6 septembre et 134 500 MW le 7 septembre", a indiqué l'entreprise dans un communiqué de presse.

PJM a servi une charge de pointe préliminaire d'environ 147 000 MW mardi, juste en dessous du pic de l'été jusqu'à présent d'environ 148 000 MW atteint le 27 juillet, a ajouté le communiqué.

Le pic de demande d'électricité le plus élevé jamais enregistré par PJM a été de 165 563 MW en août 2006. (Reportage de Daksh Grover à Bengaluru ; Rédaction de Michael Perry)