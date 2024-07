Le gouvernement allemand a adopté mercredi une stratégie d'importation d'hydrogène pour contribuer à garantir un approvisionnement énergétique durable, alors qu'il s'apprête à créer des alternatives aux combustibles fossiles pour une grande partie de son industrie.

L'hydrogène, à condition qu'il soit vert, c'est-à-dire produit par électrolyse de l'eau à l'aide d'électricité renouvelable, peut contribuer à la transition vers une économie à plus faible émission de carbone.

La stratégie définit comment et d'où l'Allemagne importera de l'hydrogène, où les chaînes de transport et de valeur sont construites dans les ports et les systèmes de canalisation, comment le commerce doit être organisé et certifié.

Elle vise à signaler aux fournisseurs potentiels que leurs offres sont les bienvenues.

"La stratégie d'importation est un élément majeur de la politique allemande en matière d'hydrogène et complète l'engagement du gouvernement dans la montée en puissance du marché intérieur", indique un communiqué du ministère de l'économie.

L'Allemagne estime qu'elle aura besoin de 95 à 120 térawattheures (TWh) d'hydrogène par an d'ici à 2030 et de 360 à 500 TWh d'ici à 2045 pour atteindre son objectif de neutralité climatique, les importations devant couvrir 50 à 70 % de ces besoins.

Ces chiffres impliquent que la consommation d'énergie à base d'hydrogène de l'Allemagne en 2045 correspondrait à la demande totale d'électricité du pays prévue en 2030.

Les pays qui devraient initialement fournir de l'hydrogène vert ou de l'hydrogène bleu, fabriqué à partir de gaz naturel dans un processus où le CO2 libéré lors de la production est capturé et stocké, sont la Norvège, le Royaume-Uni et le Danemark.

Le groupe industriel de l'énergie BDEW, commentant la stratégie, a déclaré qu'il fallait donner la priorité aux objectifs qui garantissent l'arrivée rapide de l'hydrogène et ramènent les prix à des niveaux compétitifs.

Un plan national pour un réseau de transport de l'hydrogène a été dévoilé mardi et soumis à l'approbation de l'autorité de régulation de l'énergie. (Reportage de Markus Wacket, rédaction de Vera Eckert, édition de Tomasz Janowski)