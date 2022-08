Le gouvernement américain déclare l'épidémie de variole du singe comme une urgence de santé publique.

L'Organisation mondiale de la santé a également déclaré la variole du singe "urgence de santé publique de portée internationale", son niveau d'alerte le plus élevé. La déclaration de l'OMS le mois dernier était destinée à déclencher une réponse internationale coordonnée et pourrait débloquer des fonds pour collaborer au partage des vaccins et des traitements.

Le 2 août, M. Biden a nommé deux hauts fonctionnaires fédéraux pour coordonner la réponse de son administration à la variole du singe, suite aux déclarations d'urgence de la Californie, de l'Illinois et de New York.

Les cas ont franchi le cap des 6 600 aux États-Unis, selon les données de mercredi, presque tous chez des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes.

Identifiée pour la première fois chez les singes en 1958, la maladie présente des symptômes bénins, notamment de la fièvre, des courbatures et des lésions cutanées remplies de pus, et les gens ont tendance à s'en remettre en deux à quatre semaines, selon l'Organisation mondiale de la santé.