Le gouvernement australien fera le point sur les prévisions budgétaires et l'enquête de la RBA

S'adressant aux journalistes lundi, le trésorier Jim Chalmers a déclaré qu'il communiquerait les nouveaux chiffres au Parlement le 28 juillet et a averti que le tableau économique serait "confrontant" étant donné le gonflement de la dette publique et l'augmentation du coût des emprunts.

"L'économie mondiale est un endroit difficile, voire dangereux, en ce moment", a-t-il déclaré. "Cette combinaison d'inflation, de hausse des taux d'intérêt et de ralentissement de la croissance, associée aux prix des denrées alimentaires et de l'énergie.

"Je vais fournir une série de prévisions économiques et une indication de ce que cela signifie pour la position budgétaire également."

L'inflation a atteint son plus haut niveau en 20 ans, soit 5,1 %, au premier trimestre et les chiffres attendus la semaine prochaine devraient montrer qu'elle s'est accélérée au-delà de 6 % au trimestre de juin, en raison de la hausse des coûts de l'essence, de l'alimentation, du logement et de la santé.

La Reserve Bank of Australia (RBA) a réagi en augmentant les taux d'intérêt pendant trois mois consécutifs, les portant à 1,35 %, et une nouvelle hausse est attendue en août.

M. Chalmers a déclaré que l'inflation allait empirer avant de s'améliorer et que cela signifiait que la RBA allait continuer à augmenter les taux.

Le gouvernement, qui a évincé les partis de la coalition libérale-nationale lors des élections de mai, prévoit une vaste révision de la banque centrale, de ses priorités et de sa fonction, notamment sur sa gestion des mesures de relance d'urgence pendant la pandémie.

M. Chalmers a également indiqué qu'il souhaiterait que le conseil d'administration de la RBA soit plus représentatif de la population australienne. Actuellement, le conseil est composé du gouverneur de la RBA et de son adjoint, du secrétaire du Trésor et de six membres non exécutifs provenant généralement du monde des affaires et du milieu universitaire.