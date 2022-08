Le gouvernement australien se lance dans l'inventaire des crypto-monnaies avant la réglementation du secteur.

Le trésorier Jim Chalmers a déclaré que son département entreprendrait une "cartographie des jetons", ou un catalogage des types et des utilisations des devises numériques détenues dans le pays, comme première étape pour identifier les actifs de cryptomonnaies à réglementer, et comment.

L'Australie serait le premier pays au monde à mener un tel exercice, a-t-il ajouté dans un communiqué.

"Avec la prolifération de plus en plus répandue des actifs de crypto-monnaies, au point que l'on peut voir des publicités de crypto-monnaies placardées sur les grands événements sportifs, nous devons nous assurer que les clients qui s'engagent dans la crypto-monnaie sont correctement informés et protégés", a déclaré Chalmers.

L'Australie se débat depuis des années avec la question de savoir comment réglementer les cryptomonnaies - de l'argent qui est régulé par des réseaux informatiques décentralisés, plutôt que par des banques centrales.

Les appels à l'intervention se sont multipliés depuis 2020, lorsque les paiements de relance COVID-19 et le travail à domicile ont provoqué une hausse de la popularité du secteur.

L'année dernière, une enquête du Sénat sous le précédent gouvernement conservateur a recommandé une réglementation de grande envergure pour protéger les propriétaires de cryptomonnaies, mais cette administration a perdu une élection en mai dernier avant qu'aucune nouvelle loi ne soit mise en place.

La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements a également déclaré qu'elle souhaitait que le secteur soit réglementé, citant ses recherches qui ont révélé que 44 % des investisseurs particuliers détenaient des cryptomonnaies à la fin de 2021.

Chalmers, le trésorier, n'a pas précisé les réglementations prévues lundi, mais a déclaré que l'exercice de cartographie des jetons serait "la première étape d'un programme de réforme".