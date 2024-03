Le gouvernement belge pourrait adopter sa proposition de législation visant à renforcer la qualité des carburants exportés au plus tard en juin, manquant ainsi son objectif précédent de la seconde moitié de ce mois, a déclaré un porte-parole à Reuters.

L'arrêté royal vise à renforcer les spécifications minimales des carburants exportés principalement vers l'Afrique de l'Ouest, à l'instar d'une loi similaire imposée aux Pays-Bas l'année dernière pour mettre un terme au commerce historiquement lucratif de l'essence et du diesel aux spécifications moins strictes au départ d'Amsterdam-Rotterdam-Anvers (ARA).

La perte du principal centre de mélange et de stockage de l'Europe du Nord-Ouest pour les exportations de carburants raffinés vers l'Afrique de l'Ouest laissera les raffineurs et les négociants de la région face à un casse-tête logistique : que faire de l'offre excédentaire structurelle de carburants moins chers et de qualité inférieure qui ne seraient pas autorisés sur les marchés locaux ?

La législation est actuellement examinée par le Conseil d'État pour une période de consultation qui peut durer jusqu'à trois mois, a déclaré Mathias Bienstman, porte-parole de la ministre belge de l'environnement, Zakia Khattabi.

Il s'agit actuellement de la dernière étape avant l'adoption de la législation.

Les ministères impliqués dans la préparation de la législation ont choisi de ne soumettre le décret au Conseil d'État qu'une fois que toutes les autres étapes ont été franchies afin d'intégrer tous les éléments possibles pour la période de consultation, a déclaré M. Bienstman concernant la cause du retard.

La législation a passé le Système d'information sur les règlements techniques (TRIS) de l'Union européenne - qui permet à la Commission et aux autres États membres d'examiner les barrières commerciales internes potentielles sur les nouvelles législations - le 11 mars, a-t-il ajouté.

Si la législation est adoptée, il y aura une période de mise en œuvre pour donner à l'industrie le temps de s'adapter.

La durée de cette période n'a pas été confirmée, mais elle était de six mois pour des changements de réglementation similaires, a indiqué M. Bienstman.

Cela signifie que, selon le calendrier actuel, la qualité des exportations de carburant pourrait devoir être abaissée dans les ports belges à partir de 2025, si ce n'est un peu plus tôt.