Le gouvernement brésilien devrait assouplir son objectif budgétaire pour 2025, bien qu'il vise toujours un excédent, ont déclaré lundi à Reuters deux sources au fait du dossier.

Le gouvernement du président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva vise actuellement un excédent primaire de 0,5 % du produit intérieur brut (PIB). Il doit fixer l'objectif budgétaire de l'année prochaine avant le 15 avril dans le cadre du projet de loi d'orientation budgétaire qu'il transmet au Congrès.

Cependant, le gouvernement a eu du mal à stabiliser la dette publique croissante du pays malgré ses efforts pour augmenter les recettes.

Selon la première source, qui s'est exprimée sous le couvert de l'anonymat, il existe une "différence significative de recettes" entre les projections actuelles des comptes publics pour l'année prochaine et ce qui est nécessaire pour atteindre l'excédent primaire de 0,5 % du PIB.

La seconde source a déclaré que l'ajustement serait "dans le domaine de l'équilibre vers le territoire positif", éliminant l'incertitude associée à d'éventuelles mesures agressives d'augmentation des impôts dans la poursuite de l'objectif précédent qui pourraient avoir un impact sur l'économie.

Le journal local Folha de S. Paulo a rapporté plus tôt lundi que le gouvernement envisageait d'abaisser l'objectif d'excédent primaire à un niveau compris entre 0 % et 0,25 % du PIB.

Le ministre des finances Fernando Haddad et d'autres membres du cabinet discuteront de la question mardi et mercredi, et une annonce sera probablement faite la semaine prochaine, a déclaré l'adjoint de M. Haddad, Dario Durigan, lors d'un événement à Sao Paulo lundi.

S'adressant aux journalistes, M. Haddad a déclaré qu'il subsistait une incertitude quant à l'objectif budgétaire de 2025, en faisant référence aux répercussions des projets de loi du Congrès sur les comptes publics.

Lorsqu'il a introduit un nouveau cadre budgétaire limitant la croissance des dépenses à 70 % de l'augmentation des recettes, mais autorisant une expansion minimale de 0,6 % et maximale de 2,5 % au-dessus de l'inflation chaque année, le gouvernement de Lula a stipulé que, parallèlement à ces règles, il devrait continuer à poursuivre des objectifs budgétaires primaires.

Le gouvernement s'est fixé pour objectif d'éliminer le déficit primaire cette année et a annoncé un excédent primaire de 0,5 % du PIB en 2025 et de 1 % du PIB en 2026, avec une marge de tolérance d'un quart de point de pourcentage de part et d'autre.

Elle doit maintenant formaliser l'objectif de 2025 dans une loi d'orientation budgétaire et établir de nouvelles prévisions pour les deux années suivantes.

Les économistes privés interrogés chaque semaine par la banque centrale prévoient un déficit primaire de 0,7 % du PIB cette année, suivi d'un déficit de 0,6 % en 2025.