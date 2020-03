Le gouvernement britannique a dépensé 4,4 Mds£ pour la planification de Brexit

Le National Audit Office (NAO) a déclaré dans un rapport que la majeure partie de l'argent a été dépensée pour les frais de personnel, la construction de nouvelles infrastructures et le paiement de conseils externes. Bien que certains ministères aient dû compléter leurs dépenses à partir des budgets existants, le gouvernement n'a globalement dépensé qu'environ 70% des 6,3 Mds£ alloués pour couvrir le coût des préparatifs, indique le rapport.

Pour illustrer le bouleversement que Brexit a provoqué au sein du gouvernement, le rapport indique que pas moins de 22 000 fonctionnaires travaillaient sur Brexit au plus fort de la crise. "Ce rapport fournit, pour la première fois, une image claire des sommes dépensées par le gouvernement et de ce à quoi cet argent a été consacré", a déclaré Gareth Davies, directeur du NAO.

La Grande-Bretagne a quitté l'Union européenne à la fin du mois de janvier, après 47 ans d'appartenance au plus grand bloc commercial du monde. Les fonctionnaires ont dû renforcer la formation des douaniers, embaucher davantage de personnel pour négocier les accords commerciaux et améliorer les infrastructures autour des ports. Plus de la moitié de l'argent a été dépensée par trois ministères : Environnement, Alimentation & Affaires rurales, Intérieur et Finances & Douanes.

Le NAO a déclaré que son estimation se concentrait uniquement sur le coût des préparatifs du gouvernement et excluait les coûts futurs tels que le projet de loi sur le divorce de 39 Mds$ convenu avec l'UE. Il a également déclaré que le rapport n'aboutit pas à une conclusion sur l'optimisation des ressources, alors que les informations fournies par les ministères sont limitées et que l'estimation ne représente que le niveau minimum de dépenses du gouvernement.

La législatrice Meg Hillier, qui préside la commission parlementaire des comptes publics, a déclaré que les données étaient limitées et que le ministère des finances ne semblait pas préoccupé par le manque de transparence. Au total, 1,9 Md£ ont été dépensées pour payer les employés du gouvernement, 1,5 Md£ pour de nouvelles infrastructures et 288 M£ pour des conseils extérieurs.