Le gouvernement britannique doit prendre des mesures urgentes pour faciliter la transition vers les VE - lobby automobile

La Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) a déclaré que l'industrie automobile britannique est confrontée à de "multiples menaces" alors qu'elle s'éloigne de la technologie des combustibles fossiles, notamment "l'instabilité économique, le protectionnisme commercial, les changements réglementaires, une crise du coût de la vie, les pénuries de compétences et la montée en flèche des coûts de l'énergie, déjà supérieurs de quelque 80 % à la moyenne de l'UE".

L'industrie automobile britannique est également confrontée à un défi lié au Brexit. En vertu des règles d'origine convenues avec l'Union européenne, à partir de 2024, une proportion croissante d'une voiture doit être fabriquée localement. La Grande-Bretagne est donc sous pression pour construire sa propre chaîne d'approvisionnement en batteries pour VE.

Les efforts du gouvernement britannique pour favoriser une industrie des batteries pour VE n'ont abouti qu'à un seul projet d'usine planifié par Britishvolt, une startup qui a eu du mal à attirer les investisseurs.

Sans un nombre suffisant d'usines de batteries, certains craignent que les constructeurs automobiles ne quittent le pays, frappant ainsi une industrie qui emploie environ 170 000 personnes.

Cela intervient alors que le gouvernement de l'ancien premier ministre Boris Johnson a fait pression pour que le Royaume-Uni interdise les nouveaux modèles à moteur à combustion d'ici 2030.

Le SMMT a déclaré qu'il voulait un plan gouvernemental pour "assurer la compétitivité, attirer les investissements et stimuler les compétences, l'innovation et la croissance à long terme."

Le groupe de pression a déclaré que cela devrait inclure un "soutien étendu" pour les coûts de l'énergie, une aide pour les petites et moyennes entreprises en difficulté, une réforme fiscale pour encourager l'investissement, la création d'une plateforme nationale de compétences et un investissement pour accélérer la création d'une infrastructure de recharge des VE.

"Nous avons besoin d'une action rapide et décisive qui s'attaque aux défis immédiats et nous donne une chance de remporter la compétition mondiale", a déclaré Mike Hawes, directeur général de la SMMT. "Cette fenêtre d'opportunité est ouverte mais se referme rapidement".