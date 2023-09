Le projet du gouvernement britannique d'assouplir les règles relatives à la pollution de l'eau afin de permettre la construction de milliers de nouveaux logements a été rejeté par la chambre haute du parlement mercredi.

Le gouvernement a déclaré le mois dernier qu'il prévoyait de supprimer les lois de l'Union européenne sur la "neutralité des nutriments" qu'il avait conservées après le Brexit, et qui visent à garantir que le développement ne pollue pas les cours d'eau avec des produits chimiques provenant de sources telles que les engrais agricoles et les eaux usées non traitées.

Les groupes de défense de l'environnement se sont opposés à cette mesure, estimant qu'elle ne ferait qu'aggraver la pollution des cours d'eau.

La Chambre des Lords a rejeté, par 203 voix contre 156, un amendement du gouvernement au projet de loi sur le nivellement et la régénération, qui aurait permis le développement dans des zones précédemment touchées par la neutralité des nutriments.

Avant le vote, le porte-parole du Premier ministre Rishi Sunak a déclaré que le gouvernement ne serait pas en mesure de réintroduire la modification s'il perdait le vote, ce qui serait "dévastateur" pour les familles désireuses de construire de nouveaux logements.

Depuis des décennies, la Grande-Bretagne est confrontée à une pénurie de logements. Le département gouvernemental chargé de la mise à niveau, du logement et des communautés a déclaré que la modification de la règle permettrait de construire plus de 100 000 logements d'ici à 2030.

Le gouvernement a déclaré que le parti travailliste, dans l'opposition, bloquait la construction de logements.

La vice-présidente du parti travailliste, Angela Rayner, a déclaré que le parti s'engageait à "une réforme sérieuse et à la construction d'un consensus pour une alternative crédible basée sur des preuves, et non au détriment des rivières".

"Nous sommes prêts à nous asseoir avec le gouvernement, les constructeurs de logements et les groupes de défense de l'environnement pour convenir d'une solution viable afin de construire les logements dont nous avons besoin". (Reportage de Kylie MacLellan ; Rédaction de David Gregorio)