Le gouvernement britannique et les syndicats de l'éducation ont convenu d'entamer des "négociations intensives" qui porteront sur les salaires, les conditions de travail et la réduction de la charge de travail, selon une déclaration commune publiée vendredi.

Le syndicat national de l'éducation a déclaré qu'il n'appellerait pas à de nouvelles grèves pendant deux semaines afin de créer une "période de calme".

La déclaration a été publiée par le Department for Education Association of School and College Leaders, National Association of Head Teachers, NASUWT et National Education Union.