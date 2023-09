Le gouvernement britannique a promis jeudi qu'un ancien soldat de l'armée soupçonné d'infractions terroristes, qui s'est évadé d'une prison en se cachant sous une camionnette de livraison de nourriture, serait retrouvé, et qu'une enquête serait menée d'urgence pour déterminer comment il a pu s'enfuir.

Daniel Abed Khalife, 21 ans, se serait évadé du HMP Wandsworth de Londres mercredi matin en se glissant hors de la cuisine de la prison où il travaillait et en s'attachant au fond de la camionnette.

Une vaste chasse à l'homme est en cours pour le retrouver, avec des contrôles de sécurité renforcés dans les ports et les aéroports, ce qui a entraîné des retards pour les passagers.

"Daniel Khalife sera retrouvé et devra répondre de ses actes devant la justice", a déclaré Alex Chalk, ministre de la justice du gouvernement, devant le parlement.

Khalife, qui mesure 1,88 m et porte une tenue de cuisinier composée d'un T-shirt blanc, d'un pantalon à carreaux rouges et blancs et de bottes marron à embout en acier, était détenu en prison avant son procès pour des infractions liées au terrorisme et à la loi sur les secrets officiels.

La police a déclaré qu'on ne pensait pas qu'il représentait un risque pour le grand public, mais a conseillé aux gens de ne pas l'approcher.

Khalife, qui a été démobilisé de l'armée en mai, est accusé d'avoir obtenu ou tenté d'obtenir des informations susceptibles d'être utiles à une personne préparant un acte de terrorisme alors qu'il était basé dans une caserne du centre de l'Angleterre en 2021, et d'avoir fait croire à l'existence d'une bombe en plaçant trois bombes munies de fils sur un bureau.

Il est également accusé d'avoir obtenu des informations susceptibles d'être "directement ou indirectement utiles à un ennemi".

Les législateurs de l'opposition ont exigé des réponses sur la manière dont il a pu s'échapper et sur les raisons pour lesquelles il n'était pas détenu dans une prison de haute sécurité. Des questions ont également été posées sur le personnel et les procédures de sécurité de la prison.

M. Chalk a déclaré qu'une enquête immédiate serait menée sur les protocoles de la prison et sur la décision concernant le lieu de détention de Khalife, et que les conclusions préliminaires seraient rendues d'ici la fin de la semaine. Une enquête indépendante supplémentaire sera menée ultérieurement.

"Aucune piste ne doit être négligée pour faire toute la lumière sur ce qui s'est passé", a déclaré M. Chalk.

La Prison Officers' Association a déclaré que les coupes budgétaires du gouvernement dans le système judiciaire avaient eu des conséquences sur l'administration pénitentiaire, qui devait faire face à un plus grand nombre de détenus avec moins de personnel.

"Wandsworth est l'une des plus grandes prisons du pays, elle est surpeuplée et manque de ressources", a déclaré Mark Fairhurst, président de l'Association des agents pénitentiaires.

"Le manque chronique de personnel et l'absence de formation adéquate pour le personnel soulignent la nécessité d'une révision urgente de la façon dont nos prisons sont gérées.