Le gouvernement britannique va bloquer la loi écossaise sur la réforme du genre

Le projet de loi, approuvé en décembre, fait de l'Écosse la première nation du Royaume-Uni à soutenir un processus d'auto-identification pour changer de sexe, y compris en supprimant la nécessité d'un diagnostic médical de dysphorie de genre et en abaissant l'âge minimum de 18 à 16 ans.

M. Jack a déclaré qu'il invoquait l'article 35 de la loi de 1998 sur l'Écosse, qui permet au gouvernement britannique d'interdire qu'un projet de loi devienne loi si Londres estime qu'il a un effet négatif sur des questions pour lesquelles le gouvernement national conserve la compétence ultime.

"Je n'ai pas pris cette décision à la légère", a déclaré M. Jack dans une déclaration, ajoutant qu'elle aurait "un impact significatif" sur les questions d'égalité dans toute la Grande-Bretagne.

"J'ai donc conclu qu'il s'agit de la voie nécessaire et correcte à suivre".

Certains défenseurs des droits des femmes ont affirmé que les changements pourraient constituer une menace pour la sécurité des femmes et des filles en facilitant l'accès des hommes prédateurs aux espaces non mixtes tels que les salles de bain.

Les partisans du projet de loi, cependant, ont déclaré que les réformes profitent aux personnes transgenres et ne constituent pas une menace pour les droits des femmes.

D'autres pays, dont l'Irlande, le Danemark et l'Argentine, ont adopté des lois sur l'auto-identification afin de rendre le changement de sexe plus simple et moins invasif.

La décision est susceptible de déclencher une âpre bataille juridique entre Édimbourg et Londres, le gouvernement écossais ayant précédemment averti qu'il contesterait ce qu'il décrit comme toute tentative de saper la volonté démocratique du parlement écossais, qui dispose de pouvoirs dévolus dans certains domaines.