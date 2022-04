Le gouvernement britannique va interdire les thérapies de conversion pour les homosexuels, modifiant ainsi son plan précédent -rapport

Quelques heures plus tôt, le gouvernement avait confirmé, selon un reportage d'ITV, qu'il abandonnait son projet d'introduire une législation visant à interdire la thérapie de conversion LGBT et qu'il examinerait plutôt comment la loi existante pourrait être utilisée plus efficacement pour l'empêcher.

Cela a suscité une réaction furieuse des groupes LGBT et de certains législateurs.

"Le Premier ministre a changé d'avis suite à la réaction à notre rapport et il va finalement interdire la thérapie de conversion", a tweeté Paul Brand, journaliste politique à ITV.

"Une source haut placée au sein du gouvernement m'assure que cela figurera dans le discours de la Reine (de la législation prévue). Mais seulement la thérapie de conversion gay, pas trans", a-t-il ajouté.

Un porte-parole de Downing Bourse s'est refusé à tout commentaire.

Le gouvernement du Premier ministre Boris Johnson a été soumis à une pression croissante sur la question après que l'ancienne dirigeante Theresa May ait juré en 2018 d'éradiquer une procédure visant à changer ou à supprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne.

En mai dernier, lorsque le gouvernement a présenté son programme parlementaire post-pandémie, il a déclaré que des mesures seraient avancées pour empêcher ces "pratiques odieuses qui peuvent causer des dommages mentaux et physiques", en commençant par une consultation sur la meilleure façon de protéger les gens et d'éliminer les pratiques coercitives.