Le gouvernement bulgare confronté à un vote de défiance et à des troubles politiques

La coalition de quatre partis de M. Petkov a pris ses fonctions il y a six mois, avant de se désintégrer au début du mois en raison de désaccords sur les dépenses budgétaires et sur la question de savoir si la Bulgarie doit débloquer l'adhésion de la Macédoine du Nord à l'Union européenne.

Le pays de l'Union européenne est maintenant confronté à un nouveau cycle de troubles politiques et peut-être à sa quatrième élection nationale depuis avril 2021, mettant en péril des millions d'euros provenant des fonds de relance de l'UE et ses projets d'adoption de l'euro en 2024.

L'impasse pourrait également entraver les efforts de la Bulgarie pour garantir des apports stables de gaz naturel après que Moscou a réduit les livraisons de gaz au pays des Balkans - presque entièrement dépendant du gaz russe - en raison du refus de Sofia de payer en roubles.

S'exprimant lors d'un débat sur la motion de défiance au Parlement mardi, M. Petkov a appelé les législateurs à soutenir son cabinet dans un contexte de guerre en Ukraine et d'inflation galopante.

"Ce gouvernement ne permettra pas de voler les contribuables bulgares", a déclaré M. Petkov. "Vous devez décider - vous avez une véritable chance de pousser le pays dans une crise politique en temps utile."

Petkov, un diplômé de Harvard âgé de 42 ans, a adopté une position fortement pro-européenne et pro-OTAN, une position inhabituelle pour un pays ayant une position traditionnellement amicale envers la Russie.

M. Petkov a limogé son ministre de la défense en février pour avoir refusé de qualifier de "guerre" l'invasion russe en Ukraine, a soutenu les sanctions de l'UE contre Moscou et a accepté de réparer la machinerie militaire lourde de l'Ukraine, tout en s'abstenant d'envoyer des armes à Kiev.

L'ancien partenaire de coalition ITN a quitté le gouvernement après avoir accusé M. Petkov de ne pas tenir compte des intérêts de la Bulgarie en faisant pression pour lever son veto sur les négociations d'adhésion à l'UE de la Macédoine du Nord, sous la pression de ses alliés de l'UE et de l'OTAN.

M. Petkov a fait valoir que toute décision sur le veto serait soumise au vote du parlement et a accusé la direction du parti populiste ITN d'entraver délibérément le programme anti-corruption du cabinet.

Jusqu'à présent, six députés de l'ITN ont fait défection et se sont engagés à soutenir Petkov et sa volonté de s'attaquer à la corruption, mais le gouvernement est toujours à six voix de la majorité absolue de 121 voix.

Les analystes prévoient une nouvelle série de turbulences pour les mois à venir.

"Même si le gouvernement survit au vote, il pourrait difficilement s'assurer un soutien stable à plus long terme", a déclaré Dobromir Zhivkov, un analyste politique de l'institut de sondage Market Links. "Des élections anticipées sont tout à fait sur la table".

La motion contre la coalition au pouvoir a été proposée par le parti d'opposition GERB de l'ancien Premier ministre Boyko Borissov.

L'inflation annuelle a atteint son plus haut niveau depuis 24 ans en mai, à 15,6 %. Le ministre des finances, Assen Vassilev, a déclaré que cette hausse était principalement due aux prix élevés de l'énergie et des denrées alimentaires, entraînés par la guerre en Ukraine.

De nouveaux sondages sont susceptibles de profiter au parti GERB de Borissov ainsi qu'aux partis pro-russes comme le nationaliste Revival, alors que les malheurs économiques et la guerre en Ukraine polarisent la société.