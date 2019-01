Le gouvernement chinois reconnaît des "pressions" sur l'emploi

Pékin (awp/afp) - Le gouvernement chinois a reconnu mardi que le marché de l'emploi, "stable" selon lui, pouvait être soumis à des "pressions", mais s'est dit confiant dans les capacités du pays à affronter "toutes sortes" de situations.

"L'environnement extérieur est complexe et rigoureux", il y a des "changements", des "inquiétudes" et des "pressions à la baisse" qui peuvent "se transmettre dans une certaine mesure au secteur de l'emploi", a déclaré Mme Meng Wei, une porte-parole de la Commission nationale pour la Réforme et le Développement au lendemain de la publication de statistiques montrant une décélération de l'économie chinoise.

La croissance chinoise, toujours de 6,6% en 2018, connaît un ralentissement lié aux efforts de désendettement du pays, à une demande intérieure qui faiblit et à des conflits commerciaux.

L'année dernière, la Chine a néanmoins atteint son objectif de contenir le taux de chômage dans les zones urbaines sous la barre des 5,5%, selon les statistiques officielles publiées lundi.

Ce taux -- qui "est resté bas" a estimé Mme Meng -- a été compris entre 4,8% et 5,1%, s'établissant à 4,9% en décembre, soit 0,1 point de pourcentage de moins qu'un an plus tôt, a annoncé le Bureau national des statistiques.

Quelque 13,61 millions d'emplois ont été crées dans les zones urbaines, soit 100.000 de plus qu'en 2017, dépassant les 13 millions par an pour la sixième année consécutive, selon le BNS.

Mais 8,34 millions de jeunes diplômés de l'université ont aussi fait leur entrée sur le marché du travail -- 140.000 de plus qu'en 2017, ce qui est un nombre record, a affirmé Mme Meng.

"Globalement, il y a plus d'offres d'emplois que de personnes en recherche d'emploi", a-t-elle aussi assuré.

"La situation de l'emploi est généralement stable, tout en faisant aussi face à des changements", mais nous avons la capacité, les conditions et la confiance pour répondre de manière adéquate à toutes sortes de risques", a-t-elle ajouté.

Un des moyens "de promouvoir l'emploi est à travers une croissance régulière", a souligné Meng Wei. "Aujourd'hui chaque point de pourcentage de plus pour l'économie apporte près de deux millions d'emplois".

