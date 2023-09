Le gouvernement colombien et les chefs d'entreprise appellent à une baisse des taux d'intérêt

Le gouvernement colombien et les associations industrielles ont appelé la banque centrale à réduire les taux d'intérêt lundi et ont exhorté les chefs d'entreprise à reprendre leurs décisions d'investissement, dans le but de soutenir l'économie.

La quatrième économie d'Amérique latine a connu une croissance de 0,3 % au deuxième trimestre, soit beaucoup moins que prévu. La banque centrale a prévu une croissance de 0,9 % pour 2023, bien en deçà de la croissance de 7,3 % de l'année dernière. "Nous devons relancer l'économie", a déclaré le ministre des finances, Ricardo Bonilla, à l'issue d'une réunion avec les principales associations d'entreprises colombiennes. "Qu'est-ce qui nous manque ? La création des conditions financières nécessaires pour que nous allions tous dans la même direction." Entre avril et juin, les investissements privés en Colombie ont chuté de 24 % par rapport à l'année précédente. Les entreprises ne devraient pas reporter leurs décisions d'investissement, a déclaré Jonathan Malagon, président de l'association bancaire colombienne, Asobancaria, ajoutant qu'une réduction des coûts d'emprunt dans un contexte de baisse des taux d'intérêt est attendue à l'avenir. "Ne reportons pas, n'abandonnons pas, ne nous rendons pas, les conditions de liquidité dans l'économie colombienne sont à la hausse", a-t-il déclaré. Les taux d'intérêt colombiens sont à leur niveau le plus élevé depuis un quart de siècle, en raison du choc inflationniste mondial qui a suivi la pandémie de coronavirus. La banque centrale a maintenu son taux d'intérêt de référence à 13,25 % lors de ses deux dernières réunions, après l'avoir augmenté de 1 150 points de base entre septembre 2021 et avril 2023 pour faire face à l'inflation. Les chefs d'entreprise et le ministre des finances ont tous deux appelé la banque centrale à commencer à réduire le taux. "Nous pensons qu'il existe plusieurs conditions qui nous permettent aujourd'hui d'envisager une réduction du taux d'intérêt - qui, espérons-le, commencera relativement rapidement", a déclaré Bruce Mac Master, président de l'association des entreprises colombiennes ANDI. La plupart des analystes s'attendent à ce que la première réduction du taux de référence intervienne en septembre ou en octobre.