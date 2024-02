Trinité-et-Tobago a engagé deux entreprises de restauration et de sauvetage pour l'aider à nettoyer une marée noire au large de Tobago et à récupérer la barge qui fuit, a déclaré mardi le ministère de l'énergie du pays.

Cela fait près de deux semaines que la marée noire a été découverte au large de la côte atlantique de Tobago, après qu'une barge s'est échouée sur un récif. Le pétrole s'est répandu dans la mer des Caraïbes, menaçant le Venezuela et la Grenade.

"Un partenariat international composé de T&T Salvage LLC et de QT Environmental Inc, tous deux experts en la matière et organismes agréés pour l'enlèvement des nappes d'hydrocarbures, s'est engagé à récupérer les hydrocarbures sur l'eau, à effectuer des relevés, et prévoit de procéder à l'allègement de la cargaison et à l'enlèvement de l'épave", a déclaré le ministère.

La barge, qui était remorquée par un remorqueur lorsqu'elle s'est échouée, transportait jusqu'à 35 000 barils de mazout, selon les autorités de Tobago. Le remorqueur et son opérateur n'ont pas été révélés.

Plusieurs stations balnéaires et de golf de Tobago, très prisées des touristes étrangers, ont fermé l'accès à l'océan. Le port de croisière de Scarborough, situé à proximité, est protégé de la marée noire par des barrages flottants.

Le ministre de l'énergie de Trinité-et-Tobago, Stuart Young, a déclaré vendredi au Parlement que le gouvernement tentait d'identifier les propriétaires de la barge et avait envoyé des notes diplomatiques aux gouvernements du Panama, d'Aruba et de la Guyane. Le gouvernement pense que la barge était remorquée du Panama à la Guyane via Aruba lorsqu'elle a coulé. (Reportage de Curtis Williams à Houston ; Rédaction d'Aurora Ellis)