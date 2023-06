Le gouvernement de l'Alberta a mis fin à un partenariat avec un fonds d'investissement privé chinois qui visait à investir 10 milliards de dollars dans le secteur des ressources naturelles, a déclaré à Reuters un porte-parole de l'entité albertaine.

L'Alberta Industrial Heartland, une organisation à but non lucratif de la province de l'Alberta, et la société de capital-investissement Can-China Global Resource Fund (CCGRF), basée à Hong Kong, avaient annoncé leur partenariat en 2016 afin d'encourager les investissements à travers l'Amérique du Nord.

"Ce partenariat n'existe plus", a déclaré Karlee Conway, directrice des communications de l'Alberta Industrial Heartland, dans un courriel adressé à Reuters. La porte-parole n'a pas répondu aux questions concernant les raisons et la date de l'annulation du partenariat.

L'investisseur principal du fonds était la banque chinoise Export-Import Bank, la société minière Hunter Dickinson basée à Vancouver et le négociant suisse en matières premières Mercuria.

Cet événement inédit intervient alors que les tensions entre la Chine et le Canada se sont intensifiées ces dernières années, bien que les sources interrogées par Reuters n'aient pas été en mesure de confirmer si la dissolution du fonds en était la conséquence directe.

La société MEC Advisory Ltd, basée à Hong Kong et chargée de gérer les investissements, la CCGRF, Mercuria, Hunter Dickinson et EXIM Bank n'ont pas répondu à la demande de commentaire de Reuters par courrier électronique.

Le seul investissement connu de ce fonds était le rachat pour 722 millions de dollars canadiens (545,4 millions de dollars) de CQ Energy, une société privée de services de production de gaz naturel basée à Calgary, en 2017. Le statut de cet investissement n'est pas connu.

Les liens diplomatiques entre Pékin et Ottawa ont commencé à se détériorer après que le Canada a arrêté la directrice financière de Huawei Technologies, Meng Wanzhou, en 2018, à la demande des États-Unis. À la suite de l'arrestation de Meng, la Chine a détenu deux citoyens canadiens en les accusant d'espionnage.

Si les trois ont été libérés en 2021, les relations entre la Chine et le Canada ne sont pas revenues à la normale.

