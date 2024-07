Le président Nicolas Maduro et son rival de l'opposition Edmundo Gonzalez ont tous deux revendiqué la victoire à l'élection présidentielle du Venezuela lundi, alors que Washington et d'autres gouvernements étrangers ont mis en doute les résultats officiels qui donnaient la victoire au président sortant.

L'autorité électorale nationale a déclaré juste après minuit que M. Maduro avait remporté un troisième mandat avec 51 % des voix, un résultat qui prolongerait un quart de siècle de régime socialiste.

Mais les sondages indépendants à la sortie des urnes indiquaient une large victoire de l'opposition suite aux manifestations enthousiastes de soutien à M. Gonzalez et à la dirigeante de l'opposition Maria Corina Machado lors de la campagne électorale.

Gonzalez a remporté 70 % des suffrages, a déclaré Machado, qui avait été empêchée d'exercer une fonction publique par une décision qu'elle juge injuste.

Il n'a pas été possible de déterminer immédiatement quelle serait la prochaine action de l'opposition. M. Gonzalez a déclaré qu'il n'appelait pas ses partisans à descendre dans la rue ou à commettre des actes de violence.

Des incidents isolés ont toutefois eu lieu dans tout le pays avant l'annonce des résultats, notamment la mort d'un homme dans l'État de Tachira et des échauffourées sur les lieux de vote à Caracas et dans d'autres endroits. La police a dispersé une manifestation à Catia, bastion traditionnel du parti au pouvoir dans l'ouest de Caracas.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré que Washington craignait que les résultats annoncés par l'autorité électorale ne reflètent pas le vote du peuple. L'autorité est censée être un organisme indépendant, mais l'opposition affirme qu'elle agit comme un bras armé du gouvernement de Maduro.

Caracas et Washington entretiennent depuis longtemps une relation conflictuelle qui remonte à l'époque du populiste de gauche Hugo Chavez. M. Maduro a pris ses fonctions pour la première fois à la mort de M. Chavez en 2013 et sa réélection en 2018 est considérée comme frauduleuse par les États-Unis et d'autres pays, qui le qualifient de dictateur.

M. Maduro a présidé à l'effondrement de l'économie, à la migration d'environ un tiers de la population et à une forte détérioration des relations diplomatiques, couronnée par des sanctions imposées par les États-Unis, l'Union européenne et d'autres pays, qui ont paralysé une industrie pétrolière déjà en difficulté.

M. Machado avait appelé l'armée du pays à confirmer les résultats du vote, affirmant que les électeurs avaient clairement indiqué qu'ils ne voulaient pas de M. Maduro.

L'armée vénézuélienne a toujours soutenu M. Maduro, un ancien chauffeur de bus et ministre des affaires étrangères âgé de 61 ans, et aucun signe public n'indique que les dirigeants des forces armées se séparent du gouvernement.

Le président argentin Javier Milei a qualifié le résultat officiel de fraude, tandis que le Costa Rica et le Pérou l'ont rejeté et que le Chili a déclaré qu'il n'accepterait aucun résultat non vérifiable.

Cuba, le Honduras et la Bolivie ont acclamé la victoire de Maduro.

M. Maduro a réitéré son affirmation de campagne selon laquelle le système électoral vénézuélien est transparent.

Il signera un décret lundi pour organiser un "grand dialogue national", a-t-il déclaré, alors qu'il célébrait avec ses partisans avant de couper un gâteau d'anniversaire pour son défunt mentor, M. Chavez, qui aurait eu 70 ans dimanche.

Edison Research a publié un sondage à la sortie des urnes montrant que M. Gonzalez, un ex-diplomate de 74 ans connu pour son attitude calme, avait obtenu 65 % des voix, contre 31 % pour M. Maduro.

La société locale Meganalisis avait prédit un vote de 65 % pour M. Gonzalez et un peu moins de 14 % pour M. Maduro.

L'opposition et les observateurs du scrutin ont soulevé des questions avant le vote quant à son équité, affirmant que les décisions des autorités électorales et les arrestations de membres de l'opposition visaient à créer des obstacles.