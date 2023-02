Le gouvernement fédéral freine : pas de liaison ICE rapide avec l'aéroport de Munich

MUNICH (dpa-AFX) - Le gouvernement allemand freine des quatre fers concernant une éventuelle liaison ICE de l'aéroport de Munich. C'est ce qui ressort d'une lettre du ministère allemand des Transports adressée à l'aéroport, dont l'agence de presse allemande à Munich a eu connaissance et dont le "Münchner Merkur" (lundi) a fait état dans un premier temps.

La lettre indique qu'il n'existe "aucune base juridique" pour l'inscription de la nouvelle ligne correspondante dans le plan des besoins pour les voies ferrées fédérales. Pourtant, l'inscription de la ligne dans le plan fédéral des voies de communication et de la mobilité - le "Deutschlandtakt" - serait une condition préalable à la réalisation du projet par la Deutsche Bahn. Actuellement, aucune liaison ferroviaire longue distance avec l'aéroport n'y est prévue.

"C'est un coup dur pour cet important projet d'avenir - il s'agit de durabilité, de voyages respectueux du climat, de décongestion du trafic et surtout de l'avenir économique de notre pays", a déclaré au "Münchner Merkur" le ministre bavarois des Finances Albert Füracker (CSU), qui est également président du conseil de surveillance de l'aéroport.

Le président du conseil d'administration de l'aéroport, Jost Lammers, a déclaré à la dpa que l'initiative commune de l'aéroport, de la Deutsche Bahn et de la Lufthansa d'inclure immédiatement la construction d'une nouvelle ligne longue distance entre Ingolstadt et Munich, reliée à l'aéroport, dans le plan fédéral actuel des voies de communication et de la mobilité, tenait compte de l'interconnexion souhaitée et nécessaire de toute urgence des modes de transport. "Nous regrettons vivement que cette initiative ait été rejetée".

La lettre du ministère fédéral des Transports indique en revanche qu'il n'est pas possible de prouver "une modification démontrable, significative et durable de la structure du trafic par rapport aux prévisions de trafic actuelles". C'est pourquoi il n'existe pas de base juridique pour une "évaluation à court terme" ayant pour but de prendre en compte le projet. L'intégration du projet pourrait toutefois être examinée lors de la mise à jour future du plan fédéral des voies de communication, ajoute le texte.

Le raccordement du deuxième aéroport allemand au trafic longue distance était déjà concrètement prévu dans les années 80, mais n'a jamais été réalisé. L'aéroport se plaint de l'absence de gare grandes lignes depuis l'ouverture de l'aéroport en 1992, ce qui constitue un désavantage concurrentiel./ctt/DP/men